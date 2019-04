Japonesos despistats

Fa uns dies vaig observar com un grup de turistes japonesos anaven totalment perduts i despistats caminant per la rambla Xavier Cugat. No vaig entendre què feien en aquell punt de la ciutat fins que vaig arribar a l'aparcament del pavelló de Fontajau i vaig veure uns autobusos aparcats. Llavors vaig recordar aquesta «brillant» idea de l'Ajuntament de no deixar ni aturar ni aparcar els autobusos turístics al passeig de la Copa. Obliguen els busos a anar a l'estació d'autobusos o a Fontajau. És totalment incomprensible aquesta mesura. No es pot fer anar a peu des d'aquests punts fins al Barri Vell a grups de persones que, majoritàriament, són gent gran. El perfil del turista que arriba a la ciutat no sol ser gent jove, tot el contrari, són grups i excursions d'unes hores integrades bàsicament per gent ja gran. És una manera de maltractar el turista que no s'entén de cap manera. No costaria res permetre aturar els autobusos a la Copa per baixar o pujar els turistes i llavors marxar a aparcar les hores que faci falta a Fontajau. No sé quina ha estat la ment pensant que maltracta d'aquesta manera una de les principals fonts d'ingressos de la ciutat: el turisme. En lloc de facilitar l'arribada i la despesa turística li tanquem la porta als morros. Encara hi som a temps de rectificar. Pel bé de tota la ciutat.