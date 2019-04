Llocs comuns

El big data i les ciències associades a la seva interpretació acabaran convertint la humanitat en un sol individu. Això és el que dedueixo de la lectura de Todo el mundo miente (Capitán Swing). El seu autor, Set Stephens-Davidowitz, col·laborador del New York Times, en realitzar un estudi exhaustiu de les recerques que duem a terme a través de les xarxes, ens presenta una humanitat amb trets molt semblants. Convé tenir en compte que a les xarxes no es menteix; per tant, el que en surt va a missa. Vol dir que si tu vols esbrinar què és un testicle calcificat, no vas amb embuts, com al cafè, amb els companys d'oficina. No. Tu entres a Google i escrius «testicle calcificat». Qui diu això diu «símptomes de grip». Una epidèmia de grip es pot predir per les recerques que fa la gent abans que esclati («tinc dolors musculars», per exemple). Els cercadors d'internet, en fi, són com confessionaris. Si el que un pretén és ficar-se al llit amb una cabra, el que pregunta és com ficar-se al llit amb una cabra.

I així, a força d'esbrinar el que busquen els uns i els altres, l'autor va construint un individu que és la suma de la humanitat usuària d'internet. La conclusió, em sembla a mi, és que, en el fons, no som molt diferents els uns dels altres. Per fora, sí, per descomptat. Hi ha qui no baixa dels pantalons texans i qui va enfundat sempre en un vestit de tergal blau acabat de planxar. Però quan ens posem el pijama i engeguem l'ordinador, resulta que tots naveguem per llocs semblants. Gràcies a aquesta informació es poden aixecar nombrosos perfils identitaris, però també un perfil únic en el qual d'una manera o altra hi apareixem tots englobats.

La fantasia de l'originalitat se'n va a fer punyetes després de la interpretació dels gigabytes de dades que facilitem gratuïtament als cercadors. Així les coses, els nostres líders polítics haurien de calmar-se una mica. En altres paraules, no aprofundir tant en les diferències com valorar el que uneix els votants dels partits en lliça. Potser admetent els llocs que ens són comuns, relativitzaríem la mida de les discrepàncies.