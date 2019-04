Podem els ciutadans insultar els policies, jutges i polítics?

Sembla que hi ha un cert consens a la societat que els ciutadans no podem insultar els polítics. Podem els ciutadans insultar els jutges? No sembla massa encertat que els ciutadans insultem aquells que han de fer justícia. Podem els ciutadans insultar els policies? Sembla també que hi ha un cert consens que millor no fer-ho i que cal tenir respecte per aquells que ens han de garantir la seguretat. Fins aquí aquest seria el típic article de gent sensata i de seny. És el que diuen tots els diaris, totes les ràdios i totes les cadenes de televisió. Però es que jo no soc ni sensat ni tinc seny.

S'atribueix a Mario Benedetti aquesta frase: «quan crèiem que teníem les respostes, ens han canviat les preguntes». Uns altres com Jorge Wagensberg deien «Canviar de resposta és evolució. Canviar de pregunta és revolució». Xavier Domènech ho diu així: «la història respon a les teves preguntes amb respostes inesperades modificant els interrogants». En canvi, Donald Trump no sap les preguntes, se li obliden les respostes que ell mateix dona als qui el segueixen. Bé, tot plegat és per dir que la pregunta correcta és aquesta: poden els polítics, els jutges i els policies insultar el ciutadà? La resposta correcta seria: No. Doncs una part important de polítics, jutges i policies ho fan cada dia. Per exemple, la marquesa Cayetana, el jutge Llarena, els policies i guàrdies civils testimonis de l'acusació cada dia insulten centenars de milers de catalans, ens diuen que els que vam participar en manifestacions l'1-O som una massa, una muchedumbre, turba, muros humanos, violentos, racistas, supremacistas, golpistas, inmorales, fins i tot nazis. Què s'ha pensat? Vaig militar a la clandestinitat en el PSUC per lluitar per la llibertat i no tinc perquè aguantar insults per part de gent que encara ara no han condemnat la dictadura. Què fa Manuel Marchena permetent tants insults a ciutadans que els paguen el sou? La marquesa va a la UAB per provocar, els diuen feixistes i els d'aquell grup fan la salutació nazi. De fet no els insultaven, només els descrivien. Per què en la majoria de mitjans de comunicació van esborrar la salutació feixista? Molts periodistes en les cròniques ho van amagar. Rivera –l'Albert, no el José Antonio– i Inés Arrimadas cada dia ens diuen –no als responsables polítics sinó als ciutadans republicans catalans– tota mena de bestieses, fins i tot se'n van a Amer o a Rentería a insultar, i quan alguns ciutadans els responen llavors demanen que els fiscals reprimeixin la llibertat d'expressió de la ciutadania. Perdoneu, però és el món al revés. Els responsables polítics, els jutges i els policies haurien de ser molt més curosos que el ciutadà del carrer. Els periodistes dia rere dia ens expliquen els insults i, quan algú respon irat, llavors ens l'agafem amb paper de fumar. No pot ser. Estem essent massa tolerants amb la intolerància.