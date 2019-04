La farga palau, invisible

Fa uns dies un grup de tècnics de diferents parts del món; europeus, asiàtics, africans, americans i australians, van visitar la Farga Palau de Ripoll. De l'opinió que aquest grup s'emportés de l'equipament en pot dependre la seva divulgació arreu. Aquestes persones s'anomenen actualment influencers i donen credibilitat als monuments o equipaments que visiten.

Les fargues són un reclam turístic. A prop de Ripoll, se'n poden trobar a Andorra i als Pirineus catalans i francesos, algunes inclús funcionen ocasionalment. Només destacant la seva singularitat, es pot potenciar la farga ripollesa respecte de totes les altres. El que distingeix la Farga Palau i que li dona un avantatge competitiu és el seu reconeixement, l'únic al continent europeu, com «Historical Landnark» (Lloc d'interès històric), que li va atorgar, fa uns anys, l'ASM (American Society for Metals). L'ASM, amb seu a Ohio, EUA, és una associació d'enginyers i científics metal·lúrgics reconeguda com la més important del món; periòdicament identifica com «Historical Landmark» llocs que han representat un paper important en el descobriment, desenvolupament i creixement dels metalls i de la metal·lúrgia.

Aquest guardó és va materialitzar mitjançant una placa lliurada per l'ASM a Ripoll i que un dels seus membres va oferir personalment al Museu Folklòric.

Per molt que aquest reconeixement de la Farga Palau continua vigent i així ho reconeix l'ASM, el web que publicita l'equipament, fent-ne una descripció més o menys extensa, en alguns aspectes similars a d'altres fargues, en cap lloc esmenta aquesta singularitat que la fa única a Europa. La placa citada es troba a l'interior del recinte, però no en un lloc com per recalcar el reconeixement internacional.

Eudald Graells (darrer director del Arxiu Museu Folklòric de Ripoll) tenia una altra manera d'entendre la promoció de l'equipament. En aquell temps, en què el Museu només podia mostrar la reconstrucció d'un martinet d'una farga catalana, va fixar la placa de l'ASM just al costat de l'entrada del Museu.