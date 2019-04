La història es repeteix? Aquesta hipòtesi ha cobrat tanta força al llarg dels anys que s'ha convertit en un tòpic, en un lloc comú. Però què hi ha de cert en això? Un recent viatge de treball als Estats Units m'ha permès observar l'intens debat que s'està mantenint a la principal potència del món a propòsit d'aquesta qüestió. L'elit intel·lectual segueix consternada per l'elecció del seu president, el controvertit Donald Trump. Professors de les millors universitats del país, de Califòrnia a Massachusetts, recorden que fa exactament un segle, el 1919, s'obria el període denominat «Big business», això és, «Gran negoci», una època de governants republicans.

Després de la Primera Guerra Mundial, el lema de Warren Harding, al capdavant de l'Executiu entre 1921 i 1923, va ser «Tornada a la normalitat». Els que el van succeir, Calvin Coolidge (1923-1929) i Herbert C. Hoover (1929-1933), es van caracteritzar per una reacció dretana de matriu moralista davant els avanços dels demòcrates, equiparable a l'obsessió de Trump pel seu antecessor, Barack Obama. Coolidge i Hoover van tendir a l'aïllacionisme en la relació amb Europa, sobretot, per la decepció que els va implicar la pau de Versalles. No obstant això, van ser molt intervencionistes a l'Amèrica Llatina. La connexió més clara amb el present és la distància entre Trump i els líders del Vell Continent i l'actuació de l'Administració nord-americana en la crisi de Veneçuela.