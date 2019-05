L'hora dels pactes

Els 11 milions de vots del PP i Ciutadans, a les generals del 2016, es corresponen als vots de la dreta en aquestes eleccions. Però ara hi ha tres actors. La irrupció de Vox fragmenta el vot. Ciutadans, amb una bona campanya, capta el perfil jove. Pot ser el nou PP, si aquest no troba una estratègia que, com a l'etapa del president Rajoy, li va fer obtenir la majoria absoluta. Aquell electorat volia un partit moderat, de drets socials, tolerant, i no la recepta de l'animós i inexpert Casado, una còpia de Vox, que l'ha fet ser laminat a Catalunya, País Basc, i ser relegat a les grans ciutats, sobretot a les andaluses o Madrid. Casado no dimiteix, però molts dels votants, sí ho han fet.

La pugna del catalanisme independentista. Victòria d'Esquerra a les generals, amb un PSC reforçat. Junts per Catalunya apareix en un segon terme en moltes ciutats dels país. I excepte a Girona, sembla sortir en una posició difícil per a les municipals. La cirera del pastís per a ERC és l'alcaldia de Barcelona. Ai, quins temps aquells d'en Companys alcalde! Es dibuixa un nou tripartit a la Generalitat, amb una relaxació del tema del procés. El PSC jugarà un paper rellevant, com a actor clàssic de la política local. I no ha dit la darrera paraula a Barcelona, amb el candidat Collboni. Ara que Ciutadans intenta ser el gran partit del centre-dreta espanyol, perdent força aquí.

La incògnita de Vox, enfortit a Andalusia, i que ha substituït el PP a poblacions de Tarragona a casa nostra i a Alacant, cal seguir el seu creixement o estancament. A una situació econòmica millorada, menys raons o arguments tindrà la ultradreta per alçar la veu. El president Sánchez, en el nou mandat, té pendent fer d'Espanya una potència en energies renovables, com va somiar el seu antecessor Zapatero, encarar la transició ecològica sense perdre la indústria del cotxe. Augmentar la política social, i recuperar una classe mitjana sepultada en impostos, taxes, pagaments i maldecaps. Remem, per estar sempre al mateix punt del mar, sense escatir la costa salvadora.