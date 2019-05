No hi ha res feliçment superat. Ni infeliçment, que és com se superen la mort dels éssers estimats i altres ferides greus. No hi ha res superat. Ni l'esclavitud, que està abolida i mai hi ha hagut tants esclaus.

En una zona més temperada, crèiem feliçment superada la cruesa laboral victoriana, però uns anys de liberalisme i una crisi han reposat en escena el treballador pobre que necessita viure 30 dies al mes, però els diners per fer-ho se li acaben abans.

Semblava feliçment superat parlar de «reconquesta», excepte per anomenar l'hotel de luxe a Oviedo que acull un edifici del segle XVIII que es va aixecar com a hospici. Ara, els populismes buits fan servir la paraula «reconquesta» per referir-se a religió, tradició, emoció i nació i els queda poc espai per proposar polítiques concretes. Com més es repeteix «reconquesta» menys es parla de «conquestes socials».

L'Associació Americana de Psiquiatria va eliminar l'homosexualitat del Manual de Diagnòstic dels trastorns mentals el 1973 i l'Organització Mundial de la Salut la va retirar de la seva llista de malalties mentals el 1990, però el bisbe d'Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, pensa que l'homosexualitat té cura i que s'aconsegueix amb teràpies il·legals. L'homosexualitat té capellans i monges, però, per tenir cura, ha de ser una malaltia. La ciència que la va qualificar així va rectificar després. La religió encara no ha superat ni tan sols infeliçment l'existència de la ciència.

Reig Pla també té un pla de cinc passos per recuperar la virginitat perduda abans del matrimoni. Això sí que és una reconquesta, monsenyor. No hi ha res superat. Ni tan sols que la virginitat sigui un valor.

Així d'innocents i de fotuts estem.