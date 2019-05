Les dretes no sumen, només resten. El progressisme nacional avalaria aquest enunciat, si ja ha sortit de la borratxera provocada per un vot mobilitzat davant el pànic al neofranquisme. No obstant això, si s'arrodoneix la frase constatant que «l'habilitat estratègica de Pedro Sánchez va aconseguir que tres partits conservadors col·lisionessin entre si», l'esquerra s'indignarà contra la simple insinuació que el president de Govern posseeix alguna virtut. D'acord que González guanyava eleccions que volia perdre, vegeu 1993, i que Zapatero desconeix la derrota com a candidat, però la desafecció cap als èxits del seu successor incorre en crueltat psicològica.

Si s'anuncia avui que «els resultats del PP obligaven Pablo Casado a dimitir a les deu de la nit del diumenge», els votants conservadors coincidiran en el desvergonyiment del candidat dretà, que ha enfonsat el portaavions de poder i corrupció més important de la democràcia. No obstant això, si s'afegeix que «Sánchez condueix Casado al col·lapse», conservadors i progressistes s'apressaran a coincidir que el president del Govern no pot rebre ni la insinuació d'una felicitació pel daltabaix popular.

Sánchez mai fa res bé. Només serveix per negociar amb els independentistes penedits, amb els terroristes desarticulats i amb els comunistes també extingits, fins i tot a Cuba. Davant la fúria unànime en contra a esquerra i dreta, aquest Robinson recorre el seu camí en solitari. Ni tan sols es refugia en les sigles del PSOE, ha prescindit dels figurons que el van precedir en el càrrec. Així poden culpar-lo d'adamisme, que seria seguidisme i falta de personalitat si s'emparés en els seus grans. No busqui perfils favorables, de l'home que ha utilitzat la mòmia de Franco per arengar les seves hosts i neutralitzar els seus enemics. Cada victòria l'enfonsa més a la banqueta dels acusats.