Tercera volta electoral

Abans d'un mes tindrem la segona volta del cicle electoral iniciat amb les eleccions generals de diumenge passat. Les municipals i les europees hauran de confirmar o desmentir si ens trobem davant d'un canvi de cicle, tant a Espanya com a Catalunya. Els mapes electorals mostren com ERC ha guanyat molt pes respecte a Junts per Catalunya en els últims comicis. La falta de coherència en el missatge per part d'alguns dels candidats i la sobresaturació de marques diferents són alguns dels motius que expliquen el càstig electoral que ha patit l'entorn de Puigdemont i de l'antiga Convergència.

Caldrà veure si en les municipals poden aconseguir mantenir la important base de votants i seguir governant a molts ajuntaments. També serà important veure quina estratègia seguirà l'expresident si es confirma la decisió de la Junta Electoral de vetar-lo com a candidat a les europees. JxCat ho pot plantejar com un plebiscit («votar-nos és democràcia i no fer-ho és avalar la repressió de l'Estat»), però si li surt malament, ERC pot guanyar terreny i consolidar-se com a partit independentista majoritari. En aquest escenari, no seria descartable una nova convocatòria electoral per a després de l'estiu, en aquest cas per renovar el Parlament i la Generalitat. Si JxCat continua debilitant-se, quin incentiu tindria ERC per seguir aguantant la presidència d'un Quim Torra que viu més pendent de Waterloo que de governar?