Tot en nou

Marc Borja Per girona

Aquesta carta al director no és una reivindicació ecologista, tot i que seria un tema interessant, veient el nostre entorn... Però no, m'agradaria queixar-me d'una de les tècniques que fan servir les empreses per vendre, i que els consumidors hi piquem com un peix a l'ham.

És curiós que la majoria de persones compren abans una samarreta que valgui 9,99 €, que la mateixa amb un preu de 8 €. Això és una tècnica que utilitzen les empreses, ja que nosaltres no ens n'adonem i permetem que ens segueixin estafant.

Em sembla molt fort que per rebaixes, els preus, en lloc de baixar (rebaixar-se), pujen. I la majoria de gent no ho sabem, ja sigui perquè esperem a anar de botigues quan és més econòmic, o pel motiu que sigui, no ens n'assabentem.

Crec que els clients hauríem d'anar desemmascarant aquestes tècniques perquè uns quants estafadors intel·ligents no segueixin enganyant-nos com ho fan.



Obres i més obres...

Marta Gargallo Girona

La casualitat ens porta a observar un fet curiós: durant el període de precampanya electoral, les obres han volat a la ciutat de Girona. No literalment, és clar, encara que actualment potser no seria cap bogeria. Si ens fixem en aquest darrer trimestre, les actuacions més vistoses han estat en el famós pont del Dimoni, requerit pels veïns, però també en la zona de Reggio Emilia. Tanmateix, aquests són dos exemples d'una llarga llista que podria remuntar fins fa més d'una dècada.

Han estat les millores urbanístiques un element persuasiu per al poble? O simplement han facilitat la rutina dels ja 100.000 gironins?



Les eleccions passades

Maria Ureña Poch Girona

Diumenge passat es van celebrar les eleccions generals. Anteriorment, setmana rere setmana, vaig anar informant-me dels programes electorals dels partits polítics, ja que seria el meu primer vot i volia estar segura del que feia.

Sincerament, cada vegada més, notava com el sentiment de frustració m'omplia per dintre. El fet que l'únic que es debatia era el tema de la independència de Catalunya em feia sentir impotent. Crec que per sobre d'això hi ha altres problemes dels quals depèn d'un fil tirar endavant el nostre país o no, i veig que tothom és cec davant d'això. M'agradaria que per un moment tothom es parés a pensar en el seu vot de diumenge i ometre el monotema de la independència i tenir en compte altres factors a l'hora de votar.