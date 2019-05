Figueres inclusiva

Per ser racista, no cal ser votant de Vox. Ho comprovareu seguint els comentaris estridents abocats a les xarxes socials, en resposta al trist crim que ha commocionat Figueres. A la condemna lògica del fet, s'hi han afegit, tot sovint, exabruptes sobre l'origen de l'agressor. Un menyspreu que, en molts casos, s'ha fet extensiu a qualsevol persona vinguda de fora.

Els ciberrenegaires ja poden insultar tot el que vulguin, però el percentatge de la composició social de Figueres no variarà ni una dècima. En comptes de dir animalades, farien molt millor a començar a assumir aquesta realitat. Que és complexa? Sí. Que genera conflictes? També. Però, al mateix temps, disposar d'aquesta pluralitat és comptar amb una gran riquesa col·lectiva. I ho podrem comprovar si som capaços de fer, entre tots, una ciutat inclusiva, oberta i integradora. Com passa des de fa dècades a altres racons de Catalunya.

Quan algú em malparla dels marroquins, li responc que a mi m'enorgulleix tenir un conseller de Treball com Chakir el Homrani. O diputades com Najat Driouech. O escriptores com Najat El Hachmi. I només desitjo que el seu exemple es multipliqui sense parar, perquè, sens dubte, això ens farà més forts com a país. I més oberts, més dinàmics, més flexibles i més tolerants.

Ara que venen les municipals, doncs, és una bona ocasió perquè els nostres ajuntaments s'omplin de regidors i regidores d'orígens ben diversos, que ens ajudin a donar sortida a les inquietuds, els anhels i les reivindicacions de tots aquests col·lectius. D'unes persones, i això ja no hauríem ni de recordar-ho, que tenen els mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà.