Les Creus de Torra

Imaginem-nos, per un moment, que Iñaki Urdangarin hagués sortit de la presó amb el tercer grau el passat 30 de novembre, només 5 mesos i 12 dies després del seu ingrés per complir una condemna de quasi sis anys. Imaginem-nos també que el Govern espanyol, el que fos, hagués concedit la Gran Cruz al Mérito Civil, o la medalla que sigui, que d'aquestes coses no hi entenc gaire, a Cristiano Ronaldo després d'haver sigut condemnat per frau fiscal. Anem més enllà, imaginem-nos que un Govern espanyol condecora Santiago Abascal per la seva defensa de la «identitat espanyola». No costa gaire imaginar quines haurien sigut les reaccions de la Catalunya oficial (Govern, TV3, ANC, etcètera): Espanya és un país franquista, feixista, i un seguit d'adjectius desqualificadors. Per descomptat, acompanyats del clàssic «marxem». En aquest cas, justificat.

Ara, aparquem la imaginació i anem als fets reals. El Govern de la Generalitat ha concedit el tercer grau a Oriol Pujol després de passar 71 dies a la presó, que és la proporció condemna/llibertat que li hauria correspost a Urdangarin per haver sortit al carrer el passat 30 de novembre. Oriol Pujol, recordem-ho, va robar 443.660 euros de diners públics aprofitant-se de la prevalença dels seus càrrecs. El Govern de la Generalitat també ha concedit la Creu de Sant Jordi a Lionel Messi, condemnat per frau fiscal (fantàstica resposta de la consellera Budó: «Això no s'ha valorat»). Messi és el millor futbolista de tots els temps (no he vist Di Stéfano, però sí Pelé, Cruyff i Maradona), però per a aquest reconeixement ja hi ha la Pilota d'Or. I el Govern de la Generalitat també ha concedit la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert, reprovada per un Parlament català amb majoria independentista «pels seus reiterats comentaris vexatoris i excloents» contra la líder del principal partit de l'oposició, Inés Arrimadas (Cs). És a dir, la reprovació va ser per xenòfoba, una constant en els seus comentaris a Twitter. De Gispert també va tapar la corrupció d'UDC mentre vivia de la menjadora.

Les Creus de Sant Jordi, creades per «honorar les persones que, per llur esforç, s'hagin destacat marcadament pels serveis prestats a Catalunya en el pla cívic i cultural», segons un decret de l'any 1981, fa temps que estan desprestigades (amb algunes excepcions). El Govern de Quim Torra està ultrapassant tots els límits ètics i morals. Ha premiat la corrupció, el frau fiscal i la xenofòbia. La República ens està quedant molt eixerida. Com deia Aristòtil, «a les democràcies, les revolucions són quasi sempre obra dels demagogs».