Marededeu, quina pujada d'impostos que ve! L'Albert Rivera (Ciutadans), qui cada dia marca més l'agenda del Partit Popular i del seu líder, Pablo Casado, ha alertat que el guanyador de les eleccions generals, el PSOE, apujarà els impostos al voltant d'uns 26.000 milions d'euros.

I ho denuncien després d'una campanya electoral on s'han passat gairebé les 24 hores del dia parlant del suposat pacte amb els independentistes, del retorn d'ETA i del trencament de la unitat d'Espanya.

Si haguessin mostrat un mínim d'interès, haurien escoltat el govern en funcions, que ja havia anunciat que hi hauria increments d'entre dos punts per a les rendes superiors a 100.000 i de quatre punts en els casos de més de 130.000 euros. Estava als pressupostos i també es trobava al programa electoral. És la clau de volta per poder reduir el dèficit sense continuar fent retallades.

Però la dreta ha preferit alimentar la campanya de la por a defensar obertament els seus plantejaments fiscals, laborals o econòmics. I ara agitar el fantasma de la crisi per una pujada d'impostos que només afecta uns pocs milers de ciutadans.