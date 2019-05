Una dona, no importa ara on, va deixar el seu gos en una guarderia canina per anar-se'n de viatge i l'hi van tornar en un paquet precintat amb cinta americana. I mort, és clar. L'assumpte no va passar aquí, entre nosaltres, sinó en un país del nord d'Europa que ara no em ve. Aquí no hi ha guarderies canines, o potser sí, no ho sé. Fa anys, quan encara vivia el meu Jack, el vaig portar a un hotel per a gossos mentre m'operaven d'apendicitis. No sé quina és la diferència entre hotel i guarderia quan parlem de mascotes. El cas és que me'l van tornar traumatitzat. Com que l'animal no podia parlar, mai vaig saber què li havien fet. Però cada cop que sentia la paraula «hotel» es posava a tremolar, encara que ens referíssim al Ritz.

Aquell hotel va tancar i mai més vaig tornar a abandonar en Jack en mans de ningú. Ignoro, doncs, si han prosperat aquest tipus d'establiments. El que sí que ha crescut molt és el negoci de les residències de gent gran, on et tornen l'avi amb macadures. De tant en tant surt a la premsa un escàndol relacionat amb aquests aparcaments d'éssers humans d'ús limitat. Maltractaments, crits, cops, amenaces, insults.. No estic comparant les mascotes amb els avis. Estic intentant dir que els éssers vius vulnerables són més vulnerables quan els internes, ja sigui en un hotel, en una guarderia o en una residència.

A mi que no m'internin. Ho vaig deixar escrit en una notaria, al costat de les últimes voluntats.

- És una petició una mica rara -va indicar el notari.

- Vostè apunti.

La va apuntar sense gaire fe. D'això en fa anys, però crec que tornaré a la notaria, per rectificar-la. Si m'han d'internar, que ho facin en una guarderia per a gossos, encara que em tornin als meus fills en un paquet marró, precintat amb cinta americana. La proporció de notícies sobre maltractaments és més gran en el terreny de les residències per a gent gran que en el de les guarderies per a mascotes. Per cert, no deixin vostès de llegir El turista accidental, novel·la que arrenca quan un viatjant de comerç deixa el seu gos a cura d'una d'aquestes institucions. És genial.