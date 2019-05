La gran lliçó

Manuel Vázquez Montalbán, que va ser un dels grans defensors de mantenir la història com element imprescindible pel coneixement i pel desenvolupament de la societat actual, deia que, pel liberalisme, extirpar la memòria històrica significa deixar la història més contemporània sense culpables i sense causes. No cal rumiar massa per veure que avui la tendència que impera és aquesta, la de menystenir constantment la història per convertir-la en insignificant, i permetre aleshores que qualsevol manipulació o argument interessat sigui creïble encara que surti d'una gran falsedat.

La reflexió es pot emmarcar perfectament coincidint amb el 74è aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen i amb l'obligació que tenen tots els escolars austríacs de visitar aquest camp o un altre abans de finalitzar els seus estudis, per tal que no oblidin mai quina és la realitat de la història del seu país. Evidentment aquí seria impensable que els alumnes tinguessin l'obligació de visitar, al llarg de la seva vida escolar, els escenaris de la Guerra Civil, o de viatjar fins a un d'aquests camps de concentració.

Aquesta manca de visualització de la història esta portant a les noves generacions polítiques a frivolitzar fins a extrems no acceptables la nostra història recent. La incidència de la ministra de Justícia espanyola de diumenge passat, quan va marxar d'un acte que organitzava la Generalitat de Catalunya al camp de concentració de Mauthausen, és una prova més d'aquesta frivolització i manipulació. La ministra es volia fer l'ofesa quan Espanya no ha tingut ni té cap record per a les víctimes espanyoles d'aquell camp. Una vergonya absoluta.

En aquest marc de malbaratament de la història tenen molt mèrit iniciatives com la que aquest cap de setmana va dur a terme Òmnium Gironès, que va organitzar una visita a la Girona de la Guerra Civil, per tenir un major coneixement sobre què va passar a la ciutat. Llàstima que la visita no la facin cada setmana, que no hi participi l'Ajuntament i que no sigui obligatòria per a tots els escolars gironins. Però, encara que només sigui una, benvinguda sigui en aquest desert històric.