El pont dels androides

Mentre escrivia novel·les, Michael Crichton va desenvolupar una carrera breu com a cineasta. L'any 73 va dirigir Westworld, un film enginyós amb un punt de partida molt semblant al de Parc Juràssic. En comptes de dinosaures, pel parc hi corrien robots disfressats de vaquer, de cavaller medieval o de ciutadà de Pompeia. Tots estaven programats per satisfer les pulsions sexuals i homicides d'una disbauxada clientela.

L'entrada al parc et donava dret a matar els androides que volguessis. Els havien programat per ser maldestres, de manera que els eliminaves sense gaires problemes. Per sort, de seguida s'escampava un virus que els capgirava el programari, els convertia en botxins i Yul Brynner s'ho passava pipa disparant contra els humans esgarrifats.

L'HBO va agafar aquesta premissa per readaptar-la en una sèrie força ambiciosa, la qual, per sort nostra, s'allunya de la linealitat argumental del film original (tant, que et pot costar seguir-la). Per acabar d'embolicar la troca, els robots principals tenen tants conflictes d'identitat que sembla que s'hagin cruspit tota la bibliografia de Philip K. Dick.

La nova temporada, diuen, inclourà escenes rodades a Besalú. Això ens permet suposar que hi haurà alguna zona del parc que replicarà l'Edat mitjana. Fins avui, coneixíem la principal, ambientada a l'oest americà; el Shogun World, al Japó del període Edo; i The Raj, a l'Índia colonitzada pels anglesos.

Si ara, a Westworld, es decidissin a evocar la croada contra la Corona d'Aragó, això tindria força conya. Ja veurem... Per fer-ho tot un xic més llegendari, potser ens hi plantificaran alguna taula rodona.