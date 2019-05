Alcaldables

Les eleccions municipals no tenen res a veure amb les altres. Les europees, malauradament, serveixen perquè molta gent faci un vot de protesta i no es prenen amb la seriositat que caldria; a les generals i autonòmiques es voten les idees i les identitats; però per a l'Ajuntament es premia la persona i capacitat de gestió local. He votat a diferents llocs (la Bisbal, Madrid, Barcelona i ara Manresa) i diferents candidats de partits diversos. Va haver-hi un alcalde, ja fa temps, a la Bisbal, que gestionava de meravella els números, però la capital del Baix Empordà tenia a penes ànima. Estava deixada i bruta. Ada Colau ha estat nefasta per a Barcelona. Ha crescut la inseguretat; la mobilitat és un desgavell i els problemes d'habitatge han empitjorat. No hi ha projecte de ciutat. Qui guanyarà? Tot està obert. A Madrid, en canvi, Manuela Carmena va rebre amb els braços oberts projectes rebutjats a Barcelona, com l'Hotel Four Seasons, i manté les polítiques de millora de la ciutat: zona nord, Gran Via i esdeveniments esportius. A la Catalunya Central, Manresa ha guanyat personalitat i oferta cultural aquests darrers anys malgrat el nyap d'una rotonda que han construït a la plaça Bonavista, mentre que Vic ha fet un gran pas enrere. L'Hospitalet és un èxit empresarial, social i cultural en un lloc complicadíssim de gestionar. Figueres ha deixat d'existir i Girona sembla viure dels èxits del passat. Podria seguir i cadascú pot tenir les seves opinions, com a ciutadà i visitant. Al final, en votar a les municipals, valorarem els projectes de futur, la neteja, l'estat dels parcs infantils, la circulació als carrers, el transport públic, l'oferta d'espais verds i esportius i que existeixi vida cultural acceptable.