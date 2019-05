Massa medalles

carmel serra girona

Començaré dient que m'alegren molt els triomfs del Barça, sobretot segons quins partits guanya, i els títols que aconsegueix. El que ja no m'agrada tant és que la Generalitat de Catalunya premiï el jugador Messi amb la Creu de Sant Jordi, adduïnt que encarna «uns atributs primordials com la humilitat, l'honestedat, el respecte, etc.» i destaca que és «reconegut com el millor futbolista de tots els temps». Criteri força agosarat. Ja que, opino, hi ha, i hi ha hagut, d'altres jugadors també dignes d'aquest mereixement. Ara bé, no se li pot negar que és un dels millors d'entre tots.

Si sempre ha estat compromès amb el seu club, que per cert, el paga estupendament, no s'ha volgut recordar que, l'any 2016, el varen condemnar a 21 mesos de presó per defraudar a Hisenda 4,1 milions d'euros. Preguntada la consellera de Presidència i el portaveu del Govern pels motius de la donació tenint en compte aquests antecedents, Meritxell Budó respongué que: no hem entrat «en aquesta valoració». S'ha passat quasi tota la seva vida aquí, i ni tan sols parla català. Perdoneu els «culés», però Catalunya és molt més que futbol. I, si us plau, no entrem en polèmiques!

Aquest any la Generalitat l'entregarà a 29 persones, més 15 a entitats. En total quaranta-quatre (44). Em semblen moltes medalles. Creades l'any 1981, i amb aquesta mitjana, compteu les que hi ha escampades. Sembla que no és tan difícil obtenir-les. Si se'n donessin menys, però a qui realment les mereix, serien molt més valorades, reconegudes i apreciades. Gràcies. És el meu parer.



Dos pontífexs

a Bescanó

i Sant Gregori

Mateu Frigoler Teixidor canet d'adri

Bescanó i Sant Gregori tenen, com Roma, dos Papes, m'agradaria molt saber quin dels dos és l'emèrit. Dos Papes que governen les dues alcaldies des de fa quasi quaranta anys. Els escolanets que hi posen per alcaldes segueixen les seves encícliques al peu de la lletra. Avui he vist en un programa electoral del Vaticà de Bescanó que, junt amb el de Sant Gregori, tornen a parlar, com cada quatre anys, de la ja famosa passera per a vianants sobre el riu Ter. O sigui que la gent gran que necessiten un vehicle per desplaçar-se, que es fotin, que vagin a fer la volta per les Serres-Bonmatí, per l'autopista dels camions, o que travessin Domeny, Santa Eugenia i Salt. Ara, diu el programa, que ja tenen les subvencions en marxa. En sembla que l'últim pressupost passava molt del mig milió d'euros, una bestiesa per a una passera penjada. Sembla estrany que les comissions inflin tant els pressupostos.

El cas més curiós és que, mentre els escolanets amb el roquet posat van passant la safata, hi ha un senyor constructor que s'ha ofert a fer un pont apte per a tota mena de vehicles i camions, gratis.

Què en diuen d'això els Papes, treuran el mur de Berlín que separa els dos pobles, el pas del riu? Dos pobles tan propers però tan allunyats pels designis del Senyor, o millor dit dels Senyors. Quins interessos hi ha! Aixó ès un misteri més profund que el de la Santíssima Trinitat. Durant un temps va estar molt de moda agermanar pobles de les nostres contrades amb altres de la Conxinxina. Seria molt bo saber si algun d'aquests dos ho va fer, i, si no, perquè no agermanem Bescanó i Sant Gregori amb un fantàstic pont.

No vull acabar sense fer una crida als centenars de conductors que cada dia feiner travessen el pont provisional, i dic feiners perquè tots sabem que els festius està tancat. Gent de Bescanó i Sant Gregori, a les properes eleccions no voteu papes ni escolans, voteu per la gent de seny, la gent que veu el pont com una eina de progrés i primeríssima necessitat.



Senyor Cañas

Isabel Álvarez Octavio de Toledo Banyoles

Llegeixo amb estupefacció que vostè no està d'acord amb el Sant Pare, millor dit, en total desacord amb la decisió de nomenar arquebisbe de la Diòcesi de Tarragona Mossen Joan Planellas.

Una persona a la qual vostè jutja de separatista radical i a la qual estic convençuda que ni tan sols coneix. Els catòlics practicants, a més de resar pel Papa, acceptem de bon grat totes les seves decisions, que sens dubte han estat preses amb encert i bon assessorament. Senyor Cañas, igual que dins dels partits es prenen decisions més o menys encertades i els membres d'aquest partit les accepten, dins de l'església passa el mateix, amb la petita diferència que l'afecte i profund respecte que li devem al Papa converteix les seves decisions en una alegria per als seus membres.

Quant al tema de no marcar la creu, no es preocupi, com diu Sant Pau en la seva carta als corintis 9.7, «Déu estima els qui donen amb alegria».

A mossèn Joan Planellas, sacerdot de la nostra Diòcesi de Girona, li desitgem que l'Esperit Sant l'il·lumini en totes les seves decisions i els meus millors desitjos en la seva nova missió.



Atenció mèdica

a neurocirurgia

del Trueta

Gabriel Riera Matute GIRONA

Per un traumatisme cranial, he estat ingressat en el servei de neurocirurgia de l'hospital J. Trueta des del 27-4-19 fins al 7-5-19. He de ressaltar el nivell d'atenció, amabilitat, cura i professionalitat de tot el personal que m'ha atès, des de la neteja, hostaleria, cures tècniques i sanitàries. Tot això i, tot i la càrrega assistencial, com si fos el més fàcil del món.

Tenim un sistema de salut que hem de preservar i mimar.

Molt agraït a tots.