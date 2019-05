Regal enverinat a Puigdemont

Pot semblar que la gran lluita de les eleccions del 26 de maig serà entre el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el de Junts, Carles Puigdemont, a les europees. Si hem de fer cas a la darrera enquesta del CEO, la diferència entre els dos podria ser de dècimes i, per tant, independentment de qui guanyi, sempre es podrà veure com un empat tècnic. La guerra no es lliura a les europees, encara que aquestes puguin tenir un cert «morbo». La lluita per a Puigdemont és a les municipals, on l'expresident de la Generalitat va guanyar una primera batalla al PDeCAT en l'elaboració de les llistes, i va aconseguir imposar molts dels seus afins (especialment als llocs de sortida) i evitant el desdoblament de candidatures i, en conseqüència, la disgregació del vot convergent. Però, què passarà si fracassa davant d'uns republicans i socialistes a l'alça, que van a rebuf dels resultats al Congrés i al Senat? Què passarà si les llistes de Junts no tenen els resultats esperats per obtenir alcaldies importants, consells comarcals i diputacions? El Partit Demòcrata sap que l'inquilí de Waterloo s'hi juga molt i que d'aquests resultats, en bona mesura, en depèn el seu futur polític. La batalla guanyada fa uns mesos, a còpia de picar pedra per convèncer persones i més persones, es pot convertir en un regal enverinat per a Puigdemont.