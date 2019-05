Sobren assessors

Ja era difícil ser polític des de fa anys, però s'ha tornat impossible des que es contracten assessors per mitges dotzenes i des que els que no fitxen pels partits ho fan per les cadenes de televisió per jutjar i descobrir el que han fet els seus col·legues amb el llenguatge no verbal, la imatge i el so, com aquests mags que expliquen els trucs de màgia a la televisió.

Ara que els debats electorals se succeeixen com les albades i hi ha més dies sense pa que sense debat, ens estem adonant a quants exàmens s'han de presentar els candidats i, el que és pitjor, que han de fer-ho de la manera menys creativa, més injusta i avorrida d'aquestes proves: l'oposició davant el tribunal al qual es canten els temes a bon ritme i cenyint-se a la literalitat de l'articulat.

L'última generació d'assessors són preparadors que prenen els temes per a una prova memorística locució contra rellotge. Per una mica més d'esforç continuat en la mateixa tècnica dels candidats traurien plaça de notari, obtindrien ingressos notables, arribarien als llocs al comentari d'«aquí ve el senyor notari» en lloc d'«aquí està aquest poca-solta» i el que signessin seria article de fe pública i no motiu de crítica en els periòdics i de conya a les xarxes socials.

Els ciutadans hem de descobrir ara mateix als candidats la gran mentida: no és veritat que cada detall importi. No importa cada detall que assenyala l'assessor que es guanya el sou fent semblar que el més fàcil és difícil i el difícil el triple salt mortal, el més difícil encara. Estan portant als mitjans una comunicació que no comunica res que interessi i com més assessors tenen, més incomunicats estan, és a dir, més incomunicats estem.