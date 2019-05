Vint anys de Fòrum Industrial i quaranta-cinc de la politècnica

L'Associació d'Estudiants d'Industrials, integrada per un grup d'alumnes de diferents graus d'enginyeria impartits a l'Escola Politècnica Superior de Girona, treballa perquè el Fòrum Industrial sigui una realitat cada any. El seu objectiu és promoure activitats que apropin el món laboral a la universitat, facilitant la transferència de talent i coneixement cap al teixit empresarial i potenciant la inserció laboral dels estudiants.

Ara fa vint anys del primer Fòrum. D'aquella primera edició, Xavier M. Falero, que n'era el president i un dels seus impulsors, explica que van agafar la idea del que havien vist en altres escoles. Es van adonar que amb un esdeveniment com aquell es permetia apropar un xic més les empreses als estudiants, de manera que ambdós es trobessin. D'aquesta manera podien fer que els estudiants de l'escola veiessin per a què servien llargues hores de teoria a les aules i que les empreses veiessin el gran potencial dels estudiants de la UdG. Les dades mostren l'èxit de l'idea, de les sis empreses i institucions presents a la primera edició s'ha passat a les cinquanta-sis de l'edició d'enguany.

L'aniversari del Fòrum no és l'únic. L'Escola Politècnica Superior de la UdG també fa anys. Ni més ni menys que quaranta-cinc. Va ser als anys setanta que va començar la primera promoció d'enginyeria tècnica industrial, en unes instal·lacions de la Cambra de Comerç de Girona. Les promocions posteriors –entre elles la tercera, que va ser la meva–, es van fer a la Casa de Cultura. I pocs anys després, i per la «tossuderia» del doctor Josep Arnau, el seu primer director, es va poder anar a un nou edifici a Montilivi, al que li han anat naixent fills, fins a configurar l'actual Escola Politècnica Superior, un referent de l'emprenedoria de la ciutat i de les comarques de Girona.

Passejant pels passadissos de les instal·lacions del Fòrum, es constata que les empreses presents, moltes amb presència d'enginyers i enginyeres antics alumnes d'enginyeria tècnica, avui equivalents als Graus, la seva preocupació és trobar enginyers i/o enginyeres per cobrir les seves demandes de personal, qualificat i preparat. Prova d'aquest fet, es que a la borsa de treball del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials, hi ha moltes ofertes d'empresa però, pràcticament cap demanda de feina pels col·legiats, és a dir, no hi ha aturats.

Les empreses necessiten professionals de l'enginyeria qualificats, i actualment n'hi ha un dèficit, especialment d'enginyeres. El món de l'enginyeria està ple d'oportunitats per a les dones. Som al segle XXI, la societat necessita el talent i les aportacions de la dona enginyera, innovadora, dissenyadora, executiva...

El futur, del territori gironí, és a mans dels nostres enginyers i enginyeres graduats, doncs el grau és el que habilita professionalment per desenvolupar l'enginyeria.

Per sort el territori gironí compta des de fa quaranta-cinc anys amb l'Escola Politècnica Superior de la UdG, que compleix la funció de formació i transmissió del coneixement, però també amb un Col·legi professional d'enginyers tècnics industrials i ara també de grau, que des de fa seixanta anys treballem per la innovació, el disseny i la qualitat.