LES FLORS I LA CIUTAT

Des de fa ja una colla d'anys la celebració de la llarga setmana Girona Temps de flors d0na ocasió a què molta gent conegui la ciutat. Gent de les comarques properes, gent de tots els indrets del nostre país, gent de més enllà de les fronteres i gent que per arribar aquí ha hagut de transitar per mars i oceans, des de les terres més allunyades, fins i tot des del país del sol naixent. Persones que venen aquí per primera vegada i altres que, satisfets pel seu primer contacte amb la ciutat, l'han volgut repetir en altres ocasions.

Però també hi ha gironins, habitants de la ciutat des del seu naixement, que l'exposició floral els ha donat ocasió de conèixer alguns detalls de la ciutat que els havien passat desapercebuts. Fins i tot pot ser que s'han sorprès de conèixer edificis, monuments o racons típics de la Girona ancestral que mai se'ls havia ocorregut visitar.

El ja llunyà any 1954 es va celebrar la primera mostra floral. Va ser molt diferent del que és en aquests darrers temps. Molt més modesta i molt més reduïda. Tant per la seva durada, que només va ser d'un cap de setmana, com per la seva extensió, que es va limitar al saló de descans del Teatre Municipal. Es tractava d'una exposició de roses. I l'èxit que assolí animà les organitzadores a continuar la celebració en anys successius. Potser algú dels nostres lectors d'avui se sorprendrà si els dic que aquella exposició propicià que un bon nombre de gironins coneguessin el saló de descans del Teatre. Dons sí, ho puc certificar. Vaig saber que persones que jo coneixia aprofitaren l'avinentesa per accedir a aquell saló del qual potser havien sentit parlar; però que no havien visitat mai. Eren temps en què també hi havia gironins de tota la vida que no havien entrat mai en el Teatre. O perquè no els interessava el que s'hi representava, o que la seva modesta economia no es podia permetre el que consideraven un luxe. Tampoc totes les persones que freqüentaven les representacions teatrals s'havien atrevit a entrar en el saló de descans. Hi havia ciutadans entusiastes de les representacions teatrals o dels concerts que s'oferien en el local; però que la seva limitada economia només els permetia comprar entrada de tercer pis, el que s'anomenava general, paraíso o, més vulgarment, galliner. I aquells espectadors de tercera no entraven en el saló de descans. No s'hi haurien sentit còmodes al costat d'aquells que consideraven d'un més alt nivell social. Potser fins i tot s'haurien sentit avergonyits presentant-se en aquell saló amb la seva modesta vestimenta. Quan allí tothom hi anava ben mudat. En canvi, anar-hi a visitar l'exposició de flors ja era una altra cosa. Allí no hi havia aquelles ingrates diferències. Tothom hi havia entrat sense pagar entrada, per tant, tots els visitants eren iguals. I tots aquests prejudicis foren la causa que alguns, o molts gironins accedissin per primera vegada al luxós saló que consideraven el marc on s'exhibia el luxe de l'aristocràcia local.

La continuïtat de l'exposició, en un principi s'havia previst bianual. Per tant, la següent edició se celebrà l'any 1956. Les organitzadores preferiren canviar d'escenari, i escolliren la Sala de Pergamins de la Biblioteca Pública. Aleshores la Biblioteca ocupava un espai dintre l'edifici que encara era Hospici. Però tenia l'entrada directa des del carrer per una porta que s'havia habilitat transformant en porta la primera finestra de l'extrem dret de la façana. L'exposició tenia un accés més fàcil, en planta baixa i en un emplaçament molt cèntric. També es tractà d'un concurs de flors, especialment roses. I la mostra durà un cap de setmana. Tot i que la Biblioteca era pública i els serveis de lectura i préstec totalment gratuïts, no tots els gironins coneixien la seva existència i les facilitats per ser-ne usuaris. Ara pot sorprendre que no tothom es considerés en condicions de ser lector o prestamista del centre de lectura. Hi havia qui no s'atrevia a entrar-hi. El fet d'ubicar-hi l'exposició floral fou motiu de donar a conèixer als gironins l'existència de la Biblioteca i de convertir-se en usuaris dels serveis que prestava.

L'èxit de les dues primeres edicions de l'exposició floral motivà que es busqués un escenari més ampli i que es convertís de bianual en anual. L'emplaçament escollit fou el temple i claustre de Sant Pere de Galligans, que era i és la seu del Museu Arqueològic. Tampoc el Museu era massivament concorregut pels gironins. Fins l'any 1936 el temple havia continuat obert al culte, mentre que el Museu es limitava a les galeries del claustre en la seva planta i pis. En aquell llunyà temps, alguns dels assistents a la Missa dominical, en acabar la celebració passaven al claustre per fer una visita al Museu. Però eren una minoria. Quan s'hi instal·là l'exposició floral la concurrència s'anà ampliant. Alguns dels visitants recordaven els anys d'abans de la guerra, quan aquell temple era lloc de pelegrinatge el segon diumenge del mes d'octubre,per venerar la Verge del Remei, a la qual els antics gironins tenien en gran devoció. Culte que a partir del 1939 es traslladà a l'excol·legiata, ara basílica, de Sant Feliu, on encara es manté. En veure la gran afluència de visitants a l'exposició floral, alguns deien «sembla aquell temps de la festa del Remei». També la presència de l'exposició floral donà lloc al fet que molts gironins que no visitaven mai el Museu i que potser ni tan sols sabien de la seva existència ara s'hi fessin presents i el coneguessin.

Uns anys més tard, a causa que Sant Pere estava en obres de restauració i de millores de les instal·lacions museístiques, la mostra floral es traslladà a Sant Domènec. L'antic convent dominicà, des de l'exclaustració de l'any 1835 i de les lleis de Desamortització de Mendizàbal, s'havia convertit en Caserna d'Infanteria i Govern Militar. Per tant, eren ben pocs els ciutadans que l'havien visitat i que podien haver admirat la bellesa del seu claustre i el desafectat temple. Els que sí que hi havien sojornat eren els joves que complien el servei militar i havien estat destinats a aquell regiment. Però no era ocasió massa propícia per fixar-se en el valor arqueològic dels capitells del claustre i la grandiositat de la nau del temple. Els anys que s'hi instal·là l'exposició floral donaren ocasió a molts gironins a visitar aquell noble recinte.

Finalment, la mostra floral es convertí en Girona Temps de flors, prenent una major amplitud i estenent-se per tota la Girona vella i, fins i tot, passant a la ciutat de l'esquerra de l'Onyar. Aquesta ampliació feu que molts gironins coneguessin espais de la Girona vella que no havien visitat mai. Els Banys Àrabs, les Sarraïnes, Sant Nicolau, Sant Cristòfol, la Torre Gironella, el Jardí dels Alemanys, el Call, el claustre de la Catedral, el soterrani... I patis i jardins, l'existència dels quals ni sospitaven. El que només era conegut i valorat minoritàriament, ara, gràcies a la mostra floral s'ha universalitzat.