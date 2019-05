Grans obres per a grans moments

El trentè aniversari d'alguns dels esdeveniments més destacats de la història recent se celebra aquest any. Així, va ser el 1989 quan va caure el mur de Berlín. Les autoritats de la República Democràtica Alemanya van cedir llavors a les exigències de llibertat de circulació dels seus ciutadans. I quines novetats discogràfiques van il·lustrar musicalment un esdeveniment d'aquesta magnitud? Doncs obres capitals com l'àlbum Doolittle, de Pixies; Disintegration, de The Cure; Technique, de New Order; el primer disc de The Stone Roses; Paul's Boutique, de Beastie Boys; o 3 feet high and rising, de De la Soul. La repressió de les protestes estudiantils a la plaça de Tiananmen, a Pequín (Xina), va acabar en massacre aquell exercici, el mateix en què Spike Lee va estrenar la combativa pel·lícula Do the right thing. Al seu país, Estats Units, el republicà George H. W. Bush prenia el relleu de Ronald Reagan a la presidència. Solidaritat guanyava les eleccions a Polònia, Hongria abandonava el socialisme soviètic i el brutal règim de Nicolae Ceausescu a Romania era enderrocat durant la Revolució de desembre. A les llibreries arribaven les novel·les An awfully big adventure, de Beryl Bainbridge, i The remains of the day, de Kazuo Ishiguro.