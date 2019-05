Segon fracàs blaugrana

El Barça, en la seva presentació el passat estiu, es va posar com a objectiu guanyar la Champions. Els èxits consecutius del Reial Madrid, amanits amb el ridícul de Roma, semblaven bons motius perquè l'entitat es posés les piles i arribés enguany a la final de Madrid. Les paraules de Leo Messi en aquest sentit no oferien dubtes, per la qual cosa els aficionats es van il·lusionar, i més després del 3-0 en el partit d'anada a casa enfront del Liverpool.

Però ves per on a Anfield es repetí la història. Els graners, farcits de suplents i amb baixes importants com les de Salah i Firmino Barbosa, van golejar un Barça perdut, sense fe i cometent uns errors de pati de col·legi, com el mateix Luís Suárez reconegué al final del partit. Què ha passat? Qué ha fallat una altra vegada? Això es preguntaven els socis i el mateix Bartomeu. Alguns interrogants seria bo que es plantegessin uns directius desorientats, incapaços de posar en el mapa europeu dels guanyadors el F.C. Barcelona.

1.- Qui són els responsables dels fitxatges de Dembelé i Coutinho? Aquí es van fondre tots els milions del traspàs de Neymar i ambdós han fracassat estrepitosament. Gairebé tres cents milions d'euros a la paperera. I ningú no ha assumit responsabilitats. El primer és un indisciplinat que arrossega continues lesions, fruit de la seva vida extraesportiva. El segon encara avui no se sap què li passa i cap tècnic del club no ha sabut donar cap mena d'explicació.

2.- Podria algú explicar per què s'han renovat jugadors com Alba i Busquets, per exemple, amb contractes estratosfèrics fins als 35-36 anys? La junta vol que els jugadors envellissin a casa, sense mirar endavant i sense rejovenir els llocs claus de l'equip. Un joc de despropòsits, vaja.

3.- Qui va donar el vistiplau a incorporacions com Murillo o Boateng? Com pot ser que aquests jugadors siguin a Can Barça?

4.- Com es permet que uns assalariats viatgin els dies lliures a París, Londres, Roma o Marràqueix quan el descans hauria de servir per a recuperar-se de l'esforç físic? Arthur Melo, sense permís del club, va viatjar a la festa de Neymar i a la tornada es lesionà. Ja no va recuperar la forma i passà a la suplència.

5.- Qui paga Luis Suárez? Té un salari que fa tremolar, però no jugarà la final de Copa del Rei. S'ha operat del genoll per tal de poder participar a la Copa Amèrica amb Uruguai. Mentrestant, Umtiti s'ha negat a ser intervingut i s'ha passat la temporada en blanc. Això sí, el Barça abans l'havia renovat amb un contracte fora totalment de mercat.

6.- Messi sol difícilment ho pot resoldre tot. Les absències de Xavi i Iniesta no es resolgueren amb garanties.

I així podríem continuar... Mentre el Liverpool es jugava el campionat anglès sense reservar els seus homes, el Barça viatjà a Vigo sense uns titulars que estaven de festa i perdent el ritme competitiu. I la junta directiva, callada.

Aquestes qüestions me les plantejo com a soci del Barça, però el president calla. A Anfield va dir que analitzarien la situació, però els aficionats mereixen una explicació davant aquest fracàs. El ridícul fou majúscul. Els tècnics han fallat la planificació, l'entrenador fou superat per Jürgen Klopp, els jugadors no respongueren davant del repte i la junta directiva no lidera. Possiblement arriba el moment de convocar unes eleccions davant d'aquest final d'etapa. Bartomeu té un any més de mandat, però els esdeveniments l'han superat. Faria un bon servei el club si no allargués aquesta situació i donés la veu al soci.