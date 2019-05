Ens controlen

Fa gràcia escoltar aquests missatges d'alerta que de tant en tant ens emeten les companyies que controlen totes les nostres comunicacions i que ens avisen que potser hem de protegir la nostra identitat, hem d'actualitzar les seves aplicacions o hem de canviar les contrasenyes. I dic que fa gràcia perquè aquestes mateixes companyies (Faceebok, Google...) ja ho controlen tot sobre nosaltres, fins al punt que només ens permeten accedir a aquella informació que ells creuen que és la que ens interessa i la que coincideix amb els nostres gustos, idees, desitjos o manera de pensar i no la que lliurement poguéssim triar (això explicaria algunes sorpreses electorals o l'aparició d'alguns moviments polítics difícilment justificables en societats crítiques).

El control sobre les persones supera avui qualsevol premonició de la ciència-ficció del segle passat i per fer-nos una idea es pot saber què fem o què deixem de fer des que ens llevem fins que ens n'anem a dormir. I no cal anar a Silicon Valley per experimentar coses com perfils de xarxes socials amb cares de persones que juraríem que són de debò, quan són creades per ordinadors, imatges virtuals que fan de presentadors de telenotícies i que semblen reals, notícies de diaris que són escrites per robots. A casa nostra tenim exemples recents, com un estudi que s'ha dut a terme els darrers anys a Barcelona per saber, minut a minut, què feien els milers de creueristes que arriben a la ciutat, què compraven, on anaven, què menjaven. L'estudi també visualitzava que quan marxen els vaixells sempre hi havia un munt de turistes que es queden a la ciutat i, malgrat que al principi no sabien per què, ara ja saben que són els mòbils robats, perquè el que la tecnologia reconeix són algoritmes darrere el quals hi ha persones, actituds i comportaments.

Per això fa gràcia que ens alertin d'uns perills cibernètics quan el perill és la mateixa tecnologia que ells utilitzen i que permet que ens subastin contínuament pel carrer. La nostra ubicació val diners pel simple fet de ser a prop de botigues, centres comercials, hotels, bars o restaurants i això permet que rebem ofertes contínuament. I això és només el principi.