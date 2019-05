La cursa d'obstacles

Mira que li han dit coses maques a TV3, però, com es pot comprovar, la imaginació desfermada no té límits. Ara, després de transvestir TV3 en organització criminal, algú hauria de valorar si la fiscalia o la jutge del 13 es poden incorporar als equips creatius de Polònia o Està passant.

Posats a fitxar campions del nonsense, també s'hauria de fer una oferta a alguns membres de la JEC: als qui, pel seu compte o amb l'ajuda inestimable del PP i Ciutadans, han acabat convertint el procés electoral del 26-M en una mascarada turca. L'allau d'arbitrarietats amb què han torpedinat les llistes i els candidats de Lliures per Europa, JxCat i ERC són, per dir-ho suau, bananeres, abusives i molt indignants.

Parafrasejant Marina Garcés, jo al·lucino diàriament amb les decisions grotesques de la JEC –i d'alguns dels satèl·lits col·laterals, com el Suprem o Institucions Penitenciàries. Com pots no obrir la sala de videoconferències de Soto del Real, a les 10 de la nit, perquè Oriol Junqueras participi en el debat de la tele criminalitzada? Ara, aprofitant que Europa ha obligat l'Estat espanyol a quantificar les hores extres, haurien pogut predicar amb l'exemple i pagar alguns operaris de la presó per fer unes horetes més. Però, noi, no hi ha hagut cap voluntat política.

Malgrat tots aquests entrebancs, suposo que Oriol Junqueras i Carles Puigdemont seran escollits eurodiputats. S'ho mereixen. I espero que ho facin acotxats per un clam de vots eixordador. La seva incorporació al Parlament Europeu serà una eina efectiva per evitar la prepotència amb què els del 155 continuen esclafant els nostres drets més elementals.