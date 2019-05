Treguin el cap per la finestra

S'aplica el sintagma risc d'exclusió a persones ja excloses, com es diu països emergents als subdesenvolupats. Eufemismes per atenuar la culpa i la por: la culpa pel que els passa als nostres contemporanis i la por que ens passi a nosaltres. Actualment, tots estem en risc d'exclusió i de subdesenvolupament. Hi havia a Yellow submarine, la pel·lícula de dibuixos animats de The Beatles, una mena de monstre que s'alimentava del paisatge, al qual anava engolint a poc a poc. Quan se li acabava el paisatge, es devorava a si mateix, esdevenint la pantalla del cinema en un rectangle d'un blanc que feria la vista dels espectadors.

El capitalisme financer és aquest monstre. Facin vostès recompte dels trossos de paisatge que han desaparegut des de 2008, quan va començar la mal anomenada crisi, i comprovaran que hi ha menys beques, menys assistència social, menys quiròfans, menys ajuda a la dependència, menys salaris, menys hores de festa, menys treball, menys llits d'hospital, menys solidaritat, menys pensament, menys alegria, menys vermuts dominicals, menys calefacció, menys naixements, menys Europa, menys família, menys crítica, menys indignació, menys escoles... Molt paisatge ha estat devorat per l'economia ferotge del nou capitalisme, que és molt vell.

Fa poc, a Torremolinos, un municipi ric del sud d'Espanya, una mare i la seva filla, aquesta última en cadira de rodes, van decidir suïcidar-se juntes perquè feia diversos dies que dormien al ras: havien passat del risc d'exclusió a l'exclusió en 24 hores. Pobres, aquí estaven completament subdesenvolupades a la manera dels anomenats països emergents. Segons un celebrat títol de Francisco Candel, cada vegada que es mata un home, es trenca el paisatge. Quan se suïciden dues dones, mare i filla, la segona lleugerament discapacitada, també la realitat es trenca com un objecte de vidre. Una vegada que el sector financer ens hagi exclòs a tots, s'exclourà a si mateix i el món quedarà com una pantalla de cinema il·luminada per un projector sense pel·lícula.

Apocalíptic, jo? Treguin el cap per la finestra.