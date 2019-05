La gira dels desdentats

Posar llaços grocs no és cap delicte. Treure'ls tampoc. Però entre posar i treure hi ha la mateixa diferència que entre construir i destruir. Si un no està d'acord amb els llaços grocs i té necessitat de contrarestar-ho, ningú li pot impedir promoure una campanya de llaços negres o posar cartells on es demani la cadena perpètua per als governants catalans empresonats. Però treure'ls de manera organitzada, i segurament patrocinada, utilitzant cúters i navalles, desprèn violència i intimidació.

Costa d'entendre com algú que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, com és el cas d'aquests que s'han presentat de nou a Verges, puguin malgastar el seu cap de setmana desplaçant-se a indrets que els són remots geogràficament, i encara més remots intel·lectualment, per treure amb fúria allò que han posat per protestar els habitants d'un poble. Amb la quantitat d'activitats suggestives que es poden fer un cap de setmana, és molt luctuós dedicar-se a recórrer en manada i obsessivament la Catalunya groga buscant brega.

Aquesta setmana, a Verges, els han gravat amb vídeo i a cara descoberta. S'han pogut veure les cares dels del cúter i també les seves boques, que solen ser el reflex de l'ànima. A alguns dels que apareixen al vídeo els falten més dents de les que tenen. Els pobres no deuen poder menjar res que no sigui sopa amb fideu del número 0 o «papilles».

És indispensable que els Mossos d'Esquadra posin fre a aquestes activitats de cap de setmana. Però la policia tem que els acusin de no ser neutrals, quan a ningú se li escapa que aquest grup no forma part del que s'anomenaria constitucionalisme, sinó que són extremistes (els ximples útils dels partits ultres).

El més saludable per a tothom és que els tornin als espais engabiats dels camps de futbol, que allà com a mínim els tenien vigilats. Com els continuïn permetent passejar el cúter i la navalla arreu de Catalunya, un dia haurem de lamentar alguna desgràcia.