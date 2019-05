Noves guerres

Mentre els nostres polítics segueixen fent campanya per les properes eleccions; mentre separadors i separatistes han trobat en Miquel Iceta l'enemic a batre i a mesura que s'observen més anuncis de tancaments de locals comercials al veïnat, el món va fent la seva. I les notícies no són bones. S'han obert tres guerres fredes. Dues, molt visibles. La tercera, invisible. La rivalitat entre la Xina i els Estats Units segueix creixent en l'àmibit comercial. Continua l'augment d'aranzels i de tarifes per productes seleccionats d'un i altre país. Donald Trump, recolzat també per polítics del partit demòcrata, considera que la Xina actua amb deslleialtat en viure subvencionant productes que venen a preu de saldo a l'estranger i aprofitant la manipulació de la seva divisa.

Desconeixem com acabarà aquesta escalada. Estats Units també ha prohibit les vendes a l'empresa de telecomunicacions Huawei per les sospites que estigui robant dades en nom del Govern xinès. El polvorí que representa l'Orient Mitjà es pot complicar molt més atès de la nova sacsejada d'amenaces que hi ha entre l'Iran i els Estats Units a propòsit de les investigacions nuclears del Govern persa. Entremig, la rivalitat absoluta entre iranians i àrabs. Tot això, sense haver arreglat Síria i amb Rússia i Turquia com a forces més que interessades en el que passi en aquesta part del món. La tercera guerra freda és virtual, passa al ciberespai i cada cop fa més por. Aquesta setmana s'ha conegut un atac contra el sistema de transmissió de missatges WhatsApp. Els atacs contra empreses, bancs i institucions diverses són constants. Es roben dades i diners. La sensació que un dia ens despertarem amb un gran atac que pot aturar l'inimaginable existeix. Per aquesta raó, una de les especialitats més desitjades i buscades és de l'especialista en ciberatacs i hacker.