Presos a les Corts

Dimarts, tots pendents de la tele. Els presos del Procés que han resultat elegits membres de les Corts assistiran a les sessions constitutives de les cambres. A la del Congrés ho faran Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. A la del Senat hi anirà Raül Romeva. Cap dels quatre deixarà d'estar en règim de presó preventiva, però la sala segona del Tribunal Suprem, la que els està jutjant, ha decidit que tenen dret a adquirir la condició de parlamentaris que van guanyar a les votacions del 28 d'abril. Com que no estan condemnats, tenien dret a ser candidats, i com que han estat elegits, tenen dret a recollir l'acta i prendre possessió de l'escó, i això requereix la seva presència als hemicicles per prometre la Constitució, encara que sigui per imperatiu legal. El tribunal es guarda les espatlles davant un possible recurs al Constitucional, i emet aquesta autorització sota estricta vigilància. I quan hagin promès la Constitució i s'hagin convertit plenament en diputats i senador, el mateix tribunal els suspendrà en el càrrec per la mateixa raó que va suspendre els que van ser elegits diputats al Parlament de Catalunya: perquè la llei ho permet quan l'acusació és de rebel·lió. De manera que els presos seran parlamentaris suspesos, i d'aquesta manera ja no caldrà que decideixi si tenen dret a sortir de la presó per anar a debatre i a votar, per allò de l'aritmètica parlamentària. Un diputat suspès no pot debatre ni votar encara que estigui lliure.

Llavors, quan arribi la suspensió (que no trigarà), els quatre diputats, que són tres de Junts per Catalunya i un d'Esquerra, i els seus respectius partits, hauran de decidir si presenten la renúncia per tal que corrin les llistes i quatre persones diferents ocupin les seves places, o si fan com Puigdemont al Parlament de Catalunya i decideixen que no acaten la suspensió i, per tant, no nomenen substituts. En aquest cas, l'independentisme català veuria reduït el nombre dels seus diputats efectius i, per tant, s'abaratiria el preu de la majoria: a Pedro Sánchez li resultaria més fàcil lligar un nombre de vots a favor que superés el de vots contraris. Tal com estan les coses no sembla que ERC ni JxCat tinguin ganes de donar-li facilitats. Ja veurem què passa. De moment, dimarts els presos seran al Congrés i al Senat per exercir de diputats i de senador per un dia, i valdrà la pena contemplar com s'ho maneguen, tots plegats, per tenir-los sota vigilància estricta sense muntar un espectacle.