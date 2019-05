Ens passen a davant

Que Catalunya viu un declivi és una obvietat. I cada vegada hi ha més evidències. Una d'aquestes que passa desapercebuda: la Universitat de Sevilla ha pujat al segon lloc entre les universitats espanyoles pel nombre de patents nacionals presentades o en les quals participa. Segons les dades oficials del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, la sevillana ha sol·licitat durant el 2018 21 patents nacionals, amb un increment del 31% respecte de l'any anterior. Per sectors, destaquen les patents biotecnològiques i les tecnologies de la informació i de la comunicació.Sevilla acumula un total per al període 2007-2018 de 393 patents nacionals, el que li ha permès escalar una posició en la classificació respecte a l'any anterior, avançant la Politècnica de Catalunya (365) i només superada per la Politècnica de Madrid (577). Quant a les patents internacionals, la Universitat de Sevilla manté el seu lideratge des de fa diversos anys entre les universitats espanyoles amb un total de 207 sol·licituds. Segons les dades del Ministeri per al període 2007-2018, la sevillana segueix per davant de la Universitat Politècnica de València (170), la Politècnica de Madrid (164) i la Politècnica de Catalu­nya 161). D'aquesta crisi, els catalans sortirem molt perjudicats. Mentre d'altres han espavilat i buscaven fitar la lluna, als catalans els han entretingut mirant-se el dit.