Rànquings ICCA de turisme MICE i cofoisme europeu

Una setmana abans de la celebració a Frankfurt d'una nova edició de la fira sectorial especialitzada en turisme i viatges de reunions IMEX, la International Congress and Convention Association (ICCA) va donar a conèixer un any més les seves dades estadístiques referides a tot l'any 2018, així com els dos rànquings –ciutats i països– que elabora sobre la base d'aquelles. Enguany hem trobat Madrid i Barcelona entre les cinc primeres ciutats, grup on també hi són París, Viena i Berlín. Lisboa, Londres, Singapur, Praga i Bangkok ocupen els llocs sis a deu.

Van ser prop de tretze mil –12.937– les reunions internacionals d'associacions celebrades durant 2018 a tot el món que complien els tres requisits que ICCA exigeix per acceptar-les i incloure-les en els seus rànquings que explico al final d'aquest article. I val la pena afegir que la xifra de 2018 va establir un nou rècord històric en superar en 379 la de 2017.

Segons ICCA, que actualment compta amb més d'un miler d'empreses i associacions presents en un centenar de països, les seves dades des de 1963, primer any de les seves estadístiques, fins a 2013 revelen que el nombre de reunions analitzades, acceptades i incloses en els seus registres es va duplicar cada deu anys. A més, afegeix que l'augment ha estat també clarament manifest des de 2013 a 2018.

El més destacable, no obstant això, de la difusió dels rànquings efectuada aquest any és que la nota de premsa enviada als mitjans periodístics especialitzats inclou unes frases de l'actual director executiu d'ICCA, Senthil Gopinath, en la primera de les quals es llegeix que «encara que és la referència mundial més completa del sector internacional de les reunions d'associacions, els rànquings ICCA no han de ser confosos com a proveïdors d'una visió general de tot el sector de reunions». I en la segona afegeix: «Sempre busquem assessorar i encoratjar els membres d'ICCA perquè consultin altres rànquings i recopilin les seves pròpies estadístiques de reunions per ajudar-los a proporcionar una imatge completa sobre la seva situació».

Bons matisos, aquests, que semblen dirigits a contrarestar alguns comunicats de premsa efectuats cada any per certes ciutats europees –París aquest any, Barcelona l'any passat, entre d'altres– que solen autoproclamar-se líders mundials quan la realitat és que moltes ciutats nord-americanes acullen moltes més reunions però no entren dins dels criteris selectius d'ICCA.

I dic que són bons matisos perquè des de fa anys sostinc en articles, intervencions públiques i sessions docents que els rànquings anuals de l'ICCA no ofereixen ?com ara queda reconegut– l'autèntic nombre de reunions hagudes en ciutats i països de tot el món, sinó només aquelles que compleixen els seus criteris restrictius, que –abans d'acabar– recullo i que són: reunions d'associacions internacionals que se celebren amb periodicitat establerta, que les celebracions tinguin alternança entre seus d'almenys tres països, i que hi hagi 50 o més participants.