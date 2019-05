Precaucions per comprar a internet

Els experts recomanen comprovar que el dispositiu amb què anem a fer una compra online tingui un bon programari antivirus. Molts d'ells compten amb una plataforma pròpia per pagar sense riscos. La connexió de l'ordinador, la tauleta o el telèfon intel·ligent ha d'oferir les mínimes garanties. Fins a un 85% de les compres per internet es duen a terme des d'equips públics: en centres educatius, llocs de treball, biblioteques, etc. Una altra precaució consisteix a assegurar-se que les pàgines són fiables. Per això, podem buscar les dades de l'empresa i les opinions de professionals o clients que hagin treballat o fet negocis amb elles. Segons l'Observatori Nacional de Telecomunicacions, fins al 44% dels fraus digitals procedeixen de webs falses, amb preus exageradament baixos que només s'expliquen perquè el gènere que serveixen és defectuós. En el tram final de la transacció, cal triar el mètode de pagament més convenient. El majoritari és la targeta de crèdit. Precisament per aquest motiu, és el que pateix més ciberatacs. També podem dipositar diners a les targetes prepagament i recarregar-les quan calgui. Les passarel·les, com PayPal, Apple Pay, Stripe, Google Wallet o Marketpay, actuen com a intermediàries entre comerços i consumidors. Són tan segures que PayPal s'ha convertit en el sistema preferit pels usuaris, com s'indica des de l'associació publicitària IAB Spain.