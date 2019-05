Què faríeu vosaltres?

Com reaccionaríeu si us diguessin, als 24 anys, que teniu un tipus molt poc freqüent de càncer de pulmó, amb uns 300 casos diagnosticats a tot el món, que és mortal en la major part dels casos, i pot acabar amb els projectes, ambicions i fites que heu aconseguit, o somieu assolir, fins al moment? Això li va passar a la Núria, i segons explicava, llavors va prendre una decisió important.

El testimoni de la mestra banyolina s'inclou dins les jornades Conviure amb Capacitats, realitzades el cap de setmana passat al càmping Bassegoda Park, a Albanyà, amb una premissa emocionant: explicar la realitat de superació i lluita, de problemes i victòries quotidianes que tantes persones aconsegueixen entre nosaltres. Les jornades empordaneses tenen la força de la veritat i de les coses que són sofertes, reals i emotives. Les experiències de les persones amb alguna discapacitat, aquelles que superen malalties importants, o traumes que a molts ens farien tancar-nos en nosaltres mateixos. Enguany, s'ha destacat la tasca de Multicapacitats, una associació tan jove com plena de ganes i energia per reivindicar una societat inclusiva, i on la gent tingui les mateixes oportunitats, vagi en cadira de rodes, tingui una discapacitat psíquica o física... i se la jutgi per allò que pot oferir, que és molt, sense prejudicis que condemnen a molts a quedar fora del mercat laboral i la societat.

A la Núria la va marcar el metge especialista que li va dir: vols lluitar? Ella va contestar que sí. Perquè tenia forces, i tenia ganes, i volia recuperar-se. Segurament és fonamental confiar en l'especialista, que t'ajuda i t'acompanya en aquest procés difícil, i ple de problemes. Confiar-hi. Posar-te a les seves mans professionals. Avui veus la Núria, la contemples amb la seva filla, i penses en fins a quin punt no juga un paper l'energia que tots duem a dins, les conviccions, les ganes de recuperar-se, i que segons deien els antics, podia moure muntanyes. La veus jugar amb la seva filla, i entens que les coses importants estan fetes d'instants d'alegria i tendresa, tan senzills i quotidians com aquest. La Núria és una dels dues persones al món que ha superat aquest tipus de càncer: lliçons de vida, lliçons de capacitats.