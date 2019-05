Ha acabat ja Temps de Flors i arriba el moment de fer un balanç. Primer de tot, caldria subratllar que, un any més, la ciutat s'ha omplert de visitants i que això beneficia tothom. Si volem ser una ciutat turística dins d'un model dimensionat, no podem renunciar a aquest tipus d'esdeveniments i a les onades de gent que això comporta. És cert que a determinada gent li pot molestar, sobretot als veïns del Barri Vell que, en determinades hores, quasi no poden sortir de casa. Però, a la vegada, això beneficia el conjunt i l'economia local. Aquesta afluència de gent és la que, dins d'un cert control, cal cuidar i mimar. Durant aquests dies de Temps de Flors molts autobusos es van acostar fins a La Copa per carregar i descarregar els viatgers. D'altres continuaven anant a Fontajau. I això s'ha notat. No ha passat absolutament res perquè els autobusos hagin pogut tornar al seu espai de La Copa per fer les maniobres de deixar i recollir a la gent. Per això penso que s'hauria de mantenir la mesura i descartar l'opció de Fontajau. I aquest any no ha existit el debat dels últims anys de si hi havia o no flors. Deu ser per alguna cosa. Molta gent ha coincidit que, aquest any, sí que hi havia més presència de flors. Per tant, dues rectificacions que fan que hagi estat un bon Temps de Flors.