Sota l'aspecte de cares afables hi ha Cs, PP i VOX

JOAN JANOHER I SADURNI forallac

Compte amb les capitals de província, com també els municipis catalans! Per quant correm el risc de ser sorpresos, error que no podem permetre que així passi. Aquests, amb l'afany de possessionar-se a Catalunya estan tramant un programa prou encoratjador i enganyós.

Hem de pensar, i saber, que en les missives adreçades a la població en aparença afables i de xaiets s'hi amaguen els llops, amb la predisposició d'agafar-se a les alcaldies. No caiguem als paranys posats d'una dialèctica estudiada i astuta, per aconseguir els vots de persones que, desconeixent les trifurques de la paranoia enferrissa, van en contra del nostre país.

Amb una subtilesa pròpia dels seus partits, pretenen embaucar amb paraules i molta demagògia política. Guanyar-se l'espai que persegueixen, sense cap valor de responsabilitat, com tampoc es comprometran a respectar els nostres drets.

Per això, les consignes dels candidats com Albert Boadella i Valls ens han d'obrir els ulls i posar-nos en peu d'atenció i d'abstenció de vot. Són, entre d'altres, la viva estampa del que no convé ni per a Barcelona ni pe a cap municipi de l'entorn català.

Seria un retrocés molt perillós tenir per batlles a les nostres contrades representants d'ideologies tan distants i poc respectuoses amb la nostra idiosincràsia de país.

Denúncia al Departament

de Sanitat

Carme Bueno Blanes

Des de finals de 2018, quan intento demanar hora online amb el meu metge de capçalera, em donen cita per al cap d'1 a 2 mesos.

El metge de capçalera és una persona propera, que em coneix i sap el meu historial i si la meva vida no corre perill (refredat, ciàtica, sol·licitud de baixa per operació, renovació de receptes, etc.). Vull que el meu metge em visiti com ha estat succeint fins a finals del 2018, que trigava ­entre 2 i 5 dies a donar-me hora.

Si això continua així, ­desapareixerà la figura del metge de família, cosa que crec que és inacceptable.

Ja m'he queixat a la consellera de Sanitat, Sra. Alba Vergés, al síndic de greuges i al president del sector de Primària ICS de Metges de Catalunya, sense haver rebut cap solució.

També he exposat el tema a change.org, amb data d'avui. Agrairia que dediquessin unes línies en el seu diari a aquest problema que crec que és molt important.