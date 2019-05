El retrat del Rei

Jaume Paradeda Pla Riudarenes

Fa uns dies, m'explicaren que un rei havia encarregat un retrat i que el seu preu era de 85 mil euros, més IVA. Els reis paguen IVA? Ves a saber! El cas és que en aquest país tenien moltes mancances. Gent sense sostre que vivien al ras, obrers que havien d'acudir a Càritas per poder posar un plat a taula per als seus fills/es, famílies que, tot i treballar pare i mare, cada dia eren més pobres. Per arrodonir-ho, si els bancs tenien problemes econòmics se'ls rescatava, amb fons dels impostos que havien pagat els seus súbdits i deixant d'atendre les necessitats abans esmentades. És evident que, amb aquest retrat, el Rei quedava ben retratat, i deixava clar que el que menys l'importava era el benestar del seu poble. No em va quedar clar si això passava a Espanya, perquè, segons diuen, diuen, diuen, a Espanya tot va molt bé. De totes formes, és evident que en aquest país on les coses anaven d'aquesta manera necessitaven urgentment una república, que és el que també volem la majoria dels catalans.



Resposta al Sr. Ángel García Orellano

Mari buedalo salt

Volem aclarir algunes coses que es diuen cap a nosaltres que no es corresponen amb la realitat. 1r. La Feria de Abril a Salt, igual que el Rocío, feia molts anys que s'havia deixat de celebrar, una llàstima perquè creiem que la cultura sempre és cultura, vingui d'on vingui. 2n. Al final del 2016 l'Associació Cultural Algarabia, registrada al Departament de Justícia de la Generalitat amb el núm. de registre 52.204-J/2 i amb data d'alta el 21/02/2014, epígraf en el registre de Cultura, sol·licitem al nostre Ajuntament de Salt poder tornar a celebrar la Feria de Abril al nostre municipi, comptant amb la màxima col·laboració tant de l'Ajuntament com de la Federació Unió d'Empresaris de Salt. Amb aquesta fira serà la 3a que celebrarem, de manera que creiem que després de l'esforç que hem fet ha valgut la pena. Volem deixar clar que vostès no diuen la veritat, ja que han tret una notícia i amb nosaltres ni tan sols hi han parlat. A més, les dades que donen són falses. El Sr. Ángel García Orellano, president de Zona Olé i candidat socialista, hauria d'explicar, abans de dir el que diu saber, que la seva entitat, segons el registre de Justícia de la Generalitat, va ser registrada amb el núm. 61.487-J/2 i amb data d'alta el 13/07/2017, per la qual cosa no pot dir que porten 7 anys fent la Feria de Abril a Salt, quan a més el seu epígraf és en el registre de Foment i defensa dels drets socials de les persones, res a veure amb Cultura. És veritat que la seva entitat celebra la Feria de Abril, però al municipi de Quart. A Salt només n'han fet una, perquè en aquesta última, a més, ens van copiar la data. Només els desitgem el millor com a entitat, però si les pràctiques de col·laboració són aquestes, amb nosaltres no hi comptin.



On és la igualtat entre homes i dones dins del cos de Mossos

Anna Cabratosa Rispau Girona

Estem en període d'oposicions al cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

Les bases demanen ser espanyol, tenir 18 anys sense límit d'edat, no estar malalt o tenir defecte físic que impedeixi poder exercir les funcions pròpies del cos, no tenir antecedents penals, tenir el permís de conduir B, etc., i arribem al tema de l'alçada. Les dones: alçada mínima, 1,60 cm; els homes, 1,65 cm, i aquí m'aturo.

A veure, quan una parella mixta de mossos (home i dona) surten de servei, tots dos desenvolupen la mateixa feina (condueixen, vigilen, ajuden, sancionen, investiguen, resolen conflictes...). Doncs em pregunto: Per què no han de fer ambdós la mateixa alçada mínima? On és la igualtat que homes i dones estem demanant contínuament? No hauria de ser l'administració pública la primera a donar exemple d'aquesta igualtat? Quins arguments es donen amb relació a aquesta base que no té fonaments on aguantar-se? Tan important és la llargada dels uniformes?

Siguem seriosos i actuem amb rigor. Hi ha una vocació en joc.

Igualtat si us plau!

