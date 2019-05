El Banc d'Espanya, com un nou ric

Encara estic en estat de xoc pel que vaig llegir fa uns dies respecte del Banc d'Espanya i la seva sucursal a Barcelona. I no en sortiré fins haver acabat d'escriure aquest article. Haig de dir que espero que les dades publicades per un dels diaris de color salmó, que utilitzo com a font, no siguin inexactes, perquè si així fos hauria de demanar disculpes pel que segueix.

El fet és que el Banc d'Espanya, l'encarregat de la supervisió bancària que des de que existeix l'euro té menys funcions i delegacions –a Catalunya només la de Barcelona quan abans en tenia una a cada capital de demarcació provincial– gastarà amb molta alegria 32 milions d'euros per reformar part de la seu de la seva sucursal que fa cantonada entre la plaça de Catalunya i l'avinguda Portal de l'Àngel. Si 32 milions d'euros són pocs o molts no soc ningú per dir-ho, per la qual cosa només reprodueixo algunes de les dades llegides al diari al·ludit.

L'edifici, de 13 plantes entre les 10 que es troben en el nivell de la plaça i per sobre –cinc de les quals no les ocupa en aquests moments– i les 3 que hi ha sota terra, té una superfície d'uns 26.000 metres quadrats. Val a dir, una mitjana d'uns 2.000 per planta. Com que hi treballen unes setanta persones, si la matemàtica no falla o les dades del diari salmó no són errònies, val a dir que per cada empleat hi ha una mitjana de 200 metres quadrats. Quina sorpresa, aquesta quantitat d'espai!

Una sorpresa més sorgeix si, calculadora en mà, divideixo els 32 milions entre els 70 empleats: més de 450.000 euros d'obres de reforma per cada empleat. Torno a dir, que així és si les dades llegides no eren errònies.

Però les sorpreses no acaben aquí. Entre les explicacions de les raons per fer aquesta despesa tan important es diu que es pretén optimitzar i distribuir espais existents per les diferents utilitzacions bancàries procedint a una ordenació i redimensionament d'ells per fer-los adients a les necessitats actuals, així com la modernització i actualització de les instal·lacions.

Per últim, una altra dada llegida és que el pressupost de les obres per fer la reforma anunciat és un 43% més elevat que l'aprovat per la comissió executiva del propi Banc d'Espanya fa tres anys i mig. A més a més, la licitació es fa per concurs restringit i serà el mateix Banc d'Espanya el que triarà 7 empreses i les invitarà a prendre part, excloent així que es puguin presentar aquelles que no hagin estat invitades. Una vegada adjudicades les obres haurien de fer-se entre 2020 i 2021.

Davant d'aquestes dades tan expressives i reveladores no cal que jo afegeixi cap comentari més.