Eleccions i desinformació

Això d'anomenar desinformació el que són clarament mentides parteix d'aquesta correcció política que ens fa parlar rar i no dir les coses pel seu nom, com anomenar «empleats de finques urbanes» als porters, o «treballadores del sexe» a les putes. I l'altre dia vaig veure a la revista Hola que una de les seves habituals tenia un « emotional coach» (?). I de la mateixa manera que hi ha gent honrada que treballa de porter o de puta, hi ha gent que no és honrada que es dedica a enganyar el proïsme amb objectius molt concrets.

Ni més ni menys que tretze agències nord-americanes d'Intel·ligència afirmen que no hi ha cap dubte que hi ha hagut ingerència russa en les eleccions que van portar Donald Trump a la Casa Blanca i des de llavors s'ha estès la preocupació que coses semblants puguin ocórrer en altres llocs. Bill Clinton ha publicat una novel·la ( The president is missing) en què proposa abandonar el vot electrònic perquè es manipula amb facilitat. Aquestes coses passen i ja s'han detectat intents d'influir en les últimes eleccions franceses i alemanyes, igual que a Suècia s'ha constatat la proliferació de notícies falses sobre les conseqüències d'una possible adhesió a l'OTAN (com que els soldats de l' Organització violarien dones sueques i no podrien ser perseguits per la Justícia), mentre que a Polònia s'han organitzat manifestacions «espontànies» contra la tècnica del fracking, i aquests mateixos dies la cadena russa RT America afirma que la tecnologia 5G pot produir càncer en els nens en el que sens dubte és un altre capítol de la lluita per l'hegemonia digital que lliura aquests dies entre els Estats Units i la Xina. Segons l'Oficina del Director of National Intelligence dels EUA, aquesta cadena és «el principal instrument de propaganda internacional del Kremlin». No són qüestions innocents. Igual que s'ha detectat la difusió de rumors al voltant del procés independentista català amb ferits imaginaris i fotos trucades.

L'assumpte ha adquirit tal dimensió que la Unió Europea s'ha implicat en l'assumpte i ha creat una cèl·lula per enfrontar aquest problema. També els països han pres mesures –i el nostre és un d'ells– per combatre un problema que no té fàcil solució perquè les interferències es fan des de llocs llunyans i aprofitant l'opacitat que donen mecanismes d'internet com TOR ( the onion router) que amaguen l'origen de la notícia sota capes successives d'ocultació (com les cebes) i dificulten l'assignació de responsabilitats, per no parlar de la manca de cooperació de les autoritats d'alguns països quan es tracta de perseguir els culpables.

Entorn de les eleccions europees de demà diumenge, 26 de maig, s'han tornat a detectar rumors i informacions esbiaixades l'origen de les quals torna a situar-se al mateix lloc i que han comptat amb l'entusiasta caixa de ressonància que proporcionen grups nacionalistes xenòfobs d'ultradreta i grups antifeixistes i antisistema d'ultraesquerra, que intenten utilitzar assumptes on prèviament han detectat una major sensibilitat de l'opinió pública com poden ser el canvi climàtic, la seguretat o la immigració, utilitzant un o altre segons l'audiència-objectiu de cada moment. Així, a uns se'ls diu que Notre-Dame de París es va incendiar perquè la van cremar terroristes islamistes i als altres els diuen que va ser obra d'una càbala secreta que domina el món. Aquestes coses els encanten als «conspiranoics».

Perquè no es tracta tant de donar suport a un candidat com de crear divisions entre nosaltres, d'enfangar el debat creant dubtes sobre el que és cert i el que no ho és per instal·lar desconfiança en les institucions i en els partits tradicionals amb l'objectiu final d'afeblir el projecte europeu, una cosa en la qual semblen estar d'acord el Kremlin i els grups populistes nacionalistes d'ultradreta i els antisistema d'ultraesquerra. Naturalment Rússia nega la major i no es podria esperar una altra cosa.

Al març el primer ministre Dimitri Medvedev va dir que «sospitar d'algú per alguna cosa que no ha passat no té sentit paranoic». I no obstant això hi ha constància d'una relació entre la pàgina web ja desapareguda «I'm with Putin» o la pàgina web «StopEuro», que difon crítiques a la UE originades a Moscou, amb la pàgina web oficial de la campanya de Matteo Salvini que s'ha convertit en el líder de l'extrema dreta euroescèptica. També Alternativa per Alemanya (AFD) difon notícies originades a Rússia igual que fan els grups esquerrans Antifa West Berlin i Antifa Nord Ost, que també organitzen grups violents per oposar-se a les manifestacions dels xenòfobs. Com més confusió, millor. The New York Times explica que dies abans de les eleccions espanyoles del 28 d'abril passat Facebook va bloquejar diversos comptes d'extrema dreta que havien arribat a gairebé 1,7 milions d'usuaris i distribuïen informació falsa, com que Pedro Sánchez havia claudicat i acceptat la independència de Catalunya.

Acabar amb aquest problema no és fàcil perquè en altres ocasions la informació no és falsa (o no totalment falsa) però sí exagerada o esbiaixada, i si se suprimeix pot plantejar problemes de censura o incórrer en un atac a la llibertat d'expressió. Per això i perquè és molt el que ens juguem demà diumenge si els euroescèptics aconsegueixen molts escons, els animo a informar-se bé i a anar després a votar. No deixin el camp lliure als que volen trencar Europa des de dins amb ajuda d'altres que són a fora i també desitgen el nostre fracàs.