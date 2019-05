Demanar hora al CAP

Una dona de Blanes explicava aquesta setmana a la nostra secció de Cartes que «des de finals de 2018, quan intento demanar hora online amb el meu metge de capçalera, em donen cita per al cap d'1 a 2 mesos». Ha estat de sort. Jo ho vaig provar el dimarts i la primera hora que m'assignaven era per al dilluns 16 de setembre. Quatre mesos d'espera pel metge de capçalera! L'alternativa que tinc, jo i la resta de pacients, és trucar un dia a partir de les 8 del matí i, si tinc sort i el telèfon no comunica massa, em donaran hora per aquell dia. Res de reserva prèvia. Res de poder escollir l'hora i programar-te. L'opció que hem tingut durant uns anys de poder agafar l'hora a través de la web beneficiava els pacients i el personal dels CAPs. Era un sistema modern, avançat i eficient. Ara, hem retrocedit uns anys. Com els crancs. O pitjor, perquè abans, en el segle XX, podies demanar hora anticipadament.

Però, no cal preocupar-se. El president Quim Torra va escriure a Twitter el divendres de la setmana passada que «una prioritat del govern que presideixo és donar-ho tot per millorar els equipaments socials i sanitaris del país. Per això en els propers tres anys destinarem 30 milions d'euros per renovar les instal·lacions i els equips dels CAPs de tot Catalunya». Seria fantàstic, si no entréssim en el detall. Perquè aleshores és quan veiem que el president Torra ens pren el pèl. Literalment. Com si encara fóssim súbdits d'un senyor feudal de l'edat mitjana. A les comarques gironines li corresponen 755.000 euros per a 55 CAPs. Repeteixo, en tres anys. Això suposa una mitjana de 13.636 euros per centre. Si a l'Ajuntament de Girona aplanar la zona de la Font de l'Abella, col·locar una nova font i instal·lar dues taules amb els seus corresponents bancs li va costar 17.993 euros, els 13.636 no arriben ni per a una capa de pintura. Per descomptat, adquirir algun aparell mèdic o sanitari, ni plantejar-s'ho. I no entrem en altres dèficits de la nostra sanitat com l'augment de l'espera per operar-se, per visitar l'especialista o per realitzar proves diagnòstiques. Igual és que no he entès res, i «fer República» era això.