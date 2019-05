Les cambres són patronals

El triomf de la candidatura Eines de País, impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), en les eleccions a la Cambra Oficial de Comerç de Barcelona ha aixecat un rebombori interessat.

De fet, és un fracàs de participació. De les 422.923 empreses i autònoms cridats a votar, només van exercir el seu dret 19.243 (un 4,55% del cens).

És cert que en les eleccions del 2010 sols va votar un 1,8% del cens, però, enguany, l'aferrissada campanya dels voluntaris de l'ANC i la implantació del vot electrònic no han espatllat una abstenció del 95,45%.

D'acord amb el sistema electoral, de les 60 vocalies, 40 s'adjudiquen a qui ha obtingut més vots de cada grup i categoria d'activitats. De les 20 vocalies restants, 6 corresponen a les patronals PIMEC i Foment del Treball/FEPIME i les altres 14 són per a les empreses amb major aportació dinerària, entre elles Banc Sabadell, Caixabank, Indra i Naturgy, que estan a l'Ibex-35.

Així, per exemple, Iniciatives Canadell SLU, empresa consultora situada en el grup 8. Comerç i reparacions - Categoria 2, amb 299 vots, farà president Joan Canadell. És un independentista del morro fort que diu: «L'empresariat català torna a ser clau per fer efectiva la República... Cal fer-ho des de la Cambra, que és l'única organització que representa tot l'empresariat, però que fa dècades que només treballa per a la gran empresa de l'oligarquia espanyola, de l'Ibex...». Vaja, un empresari revolucionari!

Bé, és una bajanada afirmar que les petites i mitjanes empreses seran capdavanteres en la lluita per la República i en contra de les grans corporacions de l'Ibex-35.

Només és un somni de la petita burgesia provinciana, barreja de classe mitjana, empresaris d'estar per casa i menestrals nostàlgics dels gremis.

Segons l'acta de verificació de resultats, en les 40 vocalies en joc, la candidatura de l'ANC va aconseguir-ne 31 (6.309 vots), 4 Enric Crous (303 vots), 3 en Carles Tusquets (747 vots), 1 Ramon Masià (126 vots) i 1 les empresàries del 50x50 (575 vots).

És a dir, no és una victòria tan contundent de l'independentisme ni una derrota sense pal·liatius per aquells que durant anys han governat l'entitat.

Tant és així que el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que «si les coses agafen la direcció que no voldríem, sempre quedarà Foment».

Eines de País, doncs, és majoritària en una corporació pública, tutelada per la Generalitat, que defensa les patronals, sempre reticents a aventures que facin perillar els beneficis.

Sense cap dubte que la Cambra serà un altaveu d'agitació i propaganda independentista, però, si vol imitar la CUP, toparà amb l'IBEX 35 i, si exerceix de lobby patronal, xocarà amb els interessos dels treballadors.