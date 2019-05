Els resultats de les eleccions passades demostren que novament han guanyat els marcs mentals, segons la teoria del famós lingüista cognitiu George Lakoff, quant a l'origen mental de les nostres decisions. La idea de l'autor de No pensis en un elefant és molt senzilla encara que de notable transcendència. Lakoff parteix del fet que quan la informació que rebem –les dades– no coincideixen amb els marcs argumentals que tenim inscrits en el nostre cervell, ens anem quedant amb els marcs i ignorem els fets.

Per això els simplismes copen les raons que ens han dut a votar moguts per les emocions primàries, la por, la seguretat i la indignació.

La por o la sensació d'inseguretat ha impel·lit el votant cap a posicions més conservadores, en el sentit de mantenir tot allò que tenim. La sensació d'incertesa o perill són ingredients bàsics dels relats extrems que encaixen perfectament en els marcs mentals, aconseguint que la majoria es torni conservadora. Així, el PP ha capitalitzat l'espai del centredreta per conservar el seu poder i no perdre la majoria conservadora, de la mateixa manera que Vox ha jugat el paper de garant de la unitat d'Espanya robant part del discurs a Ciutadans, que ha vist com ha de buscar una nova identitat ja que la bandera espanyola està ocupada. I el PSOE, ara ja al Govern, no ha estat menys en aquest terreny de la por esgrimint el perill de les «dretes» perquè la gent confiï en les seves sigles i no tingui la temptació de votar un altre partit d'esquerra. L'estratègia li ha sortit bé a mitges; si bé s'ha refermat com a líder de l'espai ideològic d'esquerra, els fatals resultats de Podem en totes les seves formes polítiques allà on ha governat fins ara l'afebleix d'ara en endavant en la suma de vots necessaris per governar en majoria.

Ara caldrà saber els pactes als quals arribaran, de vegades, oblidant els marcs mentals que els han votat.