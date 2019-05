La campanya oculta

Aquestes darreres eleccions hi ha hagut campanyes que no han aflorat, que s'han dut a terme de sota mà, persona a persona, sense que ningú pogués pensar que hi havia més implicats que els destinataris individuals d'aquestes accions ocultes. No, no era pas una campanya política però podria ben bé determinar el sentit del vot. Només a les comarques gironines durant la campanya s'han rebut centenars de requeriments d'Hisenda dirigits a petites i mitjanes empreses i a autònoms, a través dels quals es ficava la por al cos al·legant presumptes o presumibles irregularitats comptables que no coincidien amb les també presumptes declaracions oficials.

I, no, no era ni una fake new ni un rumor estès pels camins del món online, era una realitat que ja fa massa temps que dura i que acostuma a ser més habitual del que ens pensem. Una persecució constant dels més petits de tots, de les microempreses i dels autònoms, que no passa a cap altre lloc de l'Espanya que tant defensen alguns. Això és el que hi ha, una operació indecent que pretén, per part dels responsables d'Hisenda, tocar la moral i la butxaca de centenars de petits lluitadors i lluitadores, que s'aixequen i s'esforcen cada dia per tirar endavant, malgrat els entrebancs i les pedres que aquests controladors teòricament independents i seriosos els intenten posar.

Que no em diguin si us plau que forma part d'una actuació rigorosa de l'Hisenda nacional, perquè, curiosament, cap altra comunitat autònoma té noticia de tanta passió en la recerca de les irregularitats com acostuma a haver-hi a Catalunya i darrerament, molt especialment, a les comarques gironines. És, amb totes les lletres, una persecució planificada, malintencionada i amb nocturnitat. Segurament algun o alguna cap de delegació espera que els seus superiors Ebre enllà la felicitin o el felicitin, amb copets a l'esquena inclosos, per una tasca tan acurada. Una campanya soterrada que dinamita l'eix principal de l'economia d'aquest país. No, no cal que marxin les empreses mentre hi hagi qui les ensorri a cop de requeriment.