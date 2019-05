Si una cosa ha quedat clara durant aquesta campanya electoral, és que els barris han de ser protagonistes a Girona durant el proper mandat. Fins ara, el Barri Vell ha estat l'escenari estrella de la majoria d'activitats que es fan a la ciutat -concerts, esdeveniments esportius, fires...-, fet que ha acabat esgotant els veïns, que demanen que algunes d'aquestes propostes es traslladin a altres zones per descongestionar així la zona més turística la ciutat. Mentrestant, hi ha altres barris de la ciutat que estarien encantats d'acollir alguns d'aquests esdeveniments i guanyar així una mica de dinamisme.

De moment s'han fet alguns moviments tímids però reeixits en aquesta direcció, com el mercat de la Volta, a Sant Narcís; el Festivalot, que enguany repetirà a la Devesa; o el festival Notes al Parc, que ofereix concerts en diferents parcs de la ciutat. En el cas dels promotors privats, és evident que demanen l'espai que els sembla més apropiat per desenvolupar les seves propostes, però l'Ajuntament també pot jugar un paper important a l'hora de promoure altres espais de la ciutat, com les Pedreres, el parc Núria Terés, a Santa Eugènia, els jardins de Pedret o Girona Est, entre d'altres. Obrir-se als barris ha de ser una prioritat de cara als propers quatre anys.