Volen viure on viu Larry

Larry és el gat del carrer Downing, famós per la porta del seu número 10, enfocada a les càmeres de premsa i televisió i a l'absentista sol londinenc. La porta dona entrada al govern de Gran Bretanya. Larry no pertany a la casa ni als seus ocupants. És un gat de carrer del carrer Downing, fet que el distingeix en l'imperi referencial d' Isabel II.

Larry té fama de mandrós entre els britànics, cosa que fa pensar que a la casa presidencial hi ha ratolins i unes escombraries nutrícies. Mandrós és un adjectiu d'explotadors i de militars, als quals és freqüent llegir coses com «l'home tendeix a la mandra». Per combatre aquesta mandra, l'exèrcit, la institució pensada per no haver de treballar, exigeix botes impecables per anar als fangars, organitza marxes d'anada i tornada i pren turons a un enemic hipotètic. El normal és que els éssers vius gastin les seves energies en funció de les seves necessitats. L'ús funcional dels gats és que cacin ratolins, però les gavines han canviat la costa pels abocadors, els coloms piquen més a les nostres terrasses que els turistes, els gossos són menys solidaris entre ells des que són animals de companyia humana i els gats mengen lasanya des que existeix Garfield.

A més, a molts adoptants de gats els sembla inimaginable que el seu bonic gatet pugui caçar un rosegador, esqueixar-lo amb les seves urpes, mastegar la seva carn crua i els seus ossos d'escuradents i menjar un mos sagnant quan té una bossa plena de boles que li compren al supermercat un parell de lineals més enllà dels potets infantils i de la llet maternitzada.

Theresa May enveja Larry, l'ésser viu que millor viu al carrer Downing. Per viure on viu Larry hi ha mitja dotzena de candidats amb l'instint caçador alerta i la dieta carronyera que calgui.