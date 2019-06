Llibres al carrer

No es parla gaire de la importància que els llibres surtin al carrer de tant en tant. Que abandonin les lleixes i es plantifiquin a les places i als carrers del país. Sabem que la lectura es transmet, sobretot, per imitació. Pares i mares lectors, fills lectors. Mestres i professors lectors, més possibilitats d'alumnes lectors. Així que veure llibres, veure gent que llegeix, gent que en parla i assistir a debats o presentacions no pot sinó incidir positivament en aquest hàbit, com ho va ser en altres temps que Verdaguer, Maragall o Russiñol voltessin pel país. O fins i tot la dèria de Clavé per treure els treballadors de la taverna i posar-los en fila a cantar cançons. Segur que aquest no és l'únic factor, però sembla que encara hi ha una línia que marca els camins que van fer ells. Un tros de país amb més llibreries, amb més lectors.

Com que l'important no és engegar un projecte, sinó que el projecte se sostingui en el temps, creï xarxa, creï complicitats i pervisqui, l'esforç de qualsevol iniciativa ha d'anar vinculat a la continuïtat. Aquest any a la Bisbal s'hi celebra la segona edició de la Fira Indilletres. Una segona edició ja no és novetat, així que toca consolidar-la, atraure públic d'arreu amb ganes de llegir, de deixar-se seduir pels autors i per les propostes culturals de tota mena que hi ha programades. De tot el que es fa, sempre n'acaba quedant alguna cosa. Si passen per la Bisbal aquest cap de setmana, que serà, diuen els meteoròlegs, de ple estiu, s'hi trobaran un convidat d'honor, l'escriptor Gerbrand Bakker, guanyador de la Beca Indilletres per a editorials, i un premi que també comença, el Llucieta Canyà de crítica literària, a més de 25 editorials, dues llibreries, una biblioteca efímera a la plaça del Castell i autors, concerts, debats...