El difícil trànsit dels pactes

Després d'expressar-se els ciutadans a les urnes, ara arriba l'hora de l'exercici de la política per establir pactes, a vegades prou complicats, en aquells municipis on els vencedors no han aconseguit la majoria absoluta. Això implica establir consensos, traslladar al debat la coherència i el sentit comú, formular propostes i acceptar renúncies. Tasques gens senzilles si no s'abandonen certes actituds maniqueistes que presideixen l'exercici de la política contemporània. Cal esperar que una certa dosi de sentit comú il·lumini els representats escollits pels ciutadans.



Els tres principals fronts oberts a les comarques gironines se centren en la Diputació Provincial i els ajuntaments de Girona i Figueres. N'hi ha altres dos que, més que incerts, són complexes pels resultats sortits de les urnes. Blanes és l'exponent més gran. No és cap novetat: fa quatre anys tres partits van empatar a quatre regidors i enguany altres tres partits han obtingut també el mateix nombre d'edils: cinc. Nou vots han decantat la victòria cap a ERC en perjudici del PSC. A Lloret, amb la pèrdua d'un regidor de JxCat en el recompte definitiu, la configuració d'una majoria queda molt oberta. Els únics que dormen tranquils des de diumenge són Miquel Noguer (Banyoles), amb la seva tercera majoria absoluta consecutiva, tota una fita en l'actual escenari de fragmentació generalitzada, i Josep Berga (Olot), que ha recuperat una majoria que el seu partit no tenia des dels temps de Pere Macias.



A Girona, els resultats han deixat un escenari més complicat que fa quatre anys. Madrenas ha perdut un regidor en un consistori que passa de 25 a 27 edils. Només pot aconseguir la majoria absoluta alienant-se amb Guanyem o el PSC. Cap dels dos hi està interessat, de moment. Guanyem pretén assolir l'alcaldia i el PSC no tornarà a caure en el parany de l'anterior mandat, quan va ser expulsat de l'equip de govern, i no per discrepàncies en la gestió de la ciutat. El paper d'ERC i Cs és testimonial en la configuració dels pactes. Si no existeix algun acord, actualment força impensable, Madrenas seria escollida alcaldessa com la candidata de la llista més votada, però amb unes enormes dificultats per governar. Ens podríem trobar en un escenari similar al de Figueres els últims tres anys. Suposaria una paràlisi per a una ciutat que té molts temes pendents aparcats des de fa uns anys. A Figueres, tampoc hi ha res clar. Jordi Masquef (JxCAT), amb un bon resultat electoral, surt amb avantatge, però hi ha altres possibilitats obertes. Quant a la Diputació, amb la pèrdua de majoria absoluta de CiU, ara JxCat, caldrà esperar primer a la composició dels pactes municipals. Aclariran si la presidència serà per a JxCat o ERC.