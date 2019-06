«Mamma mia», May dels mil dies

Els referèndums legals causen més catàstrofes que els il·legals. El Regne Unit ja ha hagut de sacrificar dos primers ministres, davant la impossibilitat d'aplicar la decisió que Europa deixi de ser britànica.

Brexit és una paraula letal, perquè la independència sona utòpica en el món de les xarxes. Autoritzar l'emancipació garanteix que mai s'executarà. Per aquest motiu els anglesos es plantegen ara mateix si Theresa May dels mil dies és la pitjor governant de la seva història. El seu llegat consisteix en uns passos de ball per postular-la Dancing Queen d'ABBA, però en realitat aspirava al títol de Mamma Mia de la seva clientela. Així hauria igualat una altra filla de clergue, l'Angela Merkel, a qui els seus compatriotes diuen Mutti o Mami. Tot això molt patriarcal, però Adenauer va ser l'avi alemany. A més, la familiaritat casposa guanya eleccions.

Es precipiten els que culpen el Brexit de la desgràcia de May. En realitat, el trencaclosques irresoluble de mantenir Anglaterra fora d'Europa li serveix de coartada. Una cancellera que accedeix al càrrec sense eleccions i les convoca per enfonsar la seva bancada, o que pateix la dimissió d'un ministre cada tres dies, no necessita catàstrofes exògenes per plorar el càrrec. La seva imitació de la Dama de Ferro també era digna d'un karaoke. Esperant el boig Boris, el Regne Unit s'ha d'acontentar amb la sempiterna guanyadora de les eleccions. La inexpugnable Isabel II disseca un altre primer ministre per penjar-lo a la seva sala de trofeus, liquidaria el repartiment complet de Joc de trons. Sobreviure a la Reina és més complicat que abandonar la UE, al seu torn més difícil que ingressar al club continental. La desaparició de May al maig confirma que la primera batalla guanyada per Europa es lliurava contra un dels seus nutrients bàsics. Shakespeare deixarà de ser europeu a partir d'octubre, què hi farem.