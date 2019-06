Que governi Madrenas

Amb els resultats electorals a la mà, hi hauria d'haver a Girona un govern d'esquerres. Correspon a Guanyem aconseguir-ho. I per fer-ho no hi ha altre camí que fer cessions programàtiques per obtenir el suport d'Esquerra i del PSC. I això semblava que ho havien entès. Però ERC manté el pacte amb Junts per Catalunya.

Guanyem ja no hauria d'esperar el suport dels republicans. I no el pot esperar perquè, tant per tant, si s'obre el pas a la dreta, el PSC té una opció millor: mantenir Marta Madrenas a l'alcaldia a canvi d'entrar al govern i intentar protagonitzar una altra vegada les polítiques socials de la ciutat.

Durant la campanya, Guanyem, el PSC i ERC van criticar que Madrenas volgués instrumentalitzar l'Ajuntament posant a la taula temes no municipals i sobre els quals no es tenen competències, com ara els presos, el referèndum, etc.

Ara, els republicans al·leguen que no pactaran amb ningú del 155. Doncs ja no hi ha res més per parlar. Si amb una majoria social d'esquerres a Girona ha d'acabar governant la dreta, no hi ha res més per parlar. Que segueixi Marta Madrenas. I que esculli el soci que més li convingui.