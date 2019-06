Fa 30 anys

Un dia com avui de fa trenta anys es va produir la massacre de la plaça de Tiananmen a Pequín, després d'una sèrie de manifestacions liderades per estudiants, que van tenir lloc entre el 15 d'abril i el 4 de juny de 1989. Els manifestants provenien de diferents grups, des d'intel·lectuals que creien que el govern del Partit Comunista era massa repressiu i corrupte, fins a treballadors de la ciutat que clamaven contra les reformes econòmiques que ofegaven els escassos recursos per sobreviure.

Malgrat l'opacitat del govern de la República Popular, que ha estat bloquejant de totes totes les iniciatives per difondre les imatges de la repressió policial d'aquell fatídic 4 de juny, ara sabem que més d'un milió de manifestants a favor de la democràcia havia estat ocupant la plaça de Tiananmen des de l'abril d'aquell any. Aquell va ser el capítol previ a la manifestació política més gran en la història de la Xina comunista i que es va estendre a ciutats i universitats d'arreu del país. Els manifestants demanaven més llibertat i democràcia i la fi de la dictadura, protestant alhora per la inflació i la precarietat dels salaris i l'habitatge. La nit del 3 de juny els tancs i la infanteria de l'exèrcit van entrar a la plaça de Tiananmen. S'estima que les morts van ascendir a prop de 3.000 i que el nombre de ferits va superar la xifra dels 100.000. Els dies posteriors, el govern va perpetrar nombrosos arrestos entre els instigadors de la revolta, va expulsar la premsa estrangera i va censurar la cobertura dels esdeveniments als mitjans locals. L'únic testimoni gràfic del qual el govern xinès no va poder impedir la difusió va ser la foto en què es mostra el jove opositor amb camisa blanca enfrontant-se a una columna de tancs. I la censura informativa continua.